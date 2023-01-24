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Doya Doya Moda'da acı ölüm! Stüdyo hüngür hüngür ağladı! "Kalbimi mezara koydum"

24.01.2023 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda yarışmasına geri dönen ve yaşadığı acı olayları anlatan Tina, erkek kardeşini nasıl kaybettiğini gözyaşları içinde anlattı. Eski yarışmacı Tina'nın acı hikayesini öğrenen stüdyodaki herkes hüngür hüngür ağladı. İşte tüm detaylar...

Doya Doya Moda'da acı ölüm! Stüdyo hüngür hüngür ağladı! "Kalbimi mezara koydum"

Moda programı olan Doya Doya Moda'da seyircileri üzen anlar yaşandı. Şok bir veda ile Doya Doya Moda programından elenen yarışmacı Tina, programın finaline sayılı günler kala programa çıktı ve yaşadığı acı deneyimleri aktardı. Jürilerin ve yapımın bir süredir ulaşamadığı Tina'nın, kardeşinin ölüm hikayesi duyanları kahretti.

Doya Doya Moda'da acı ölüm! Stüdyo hüngür hüngür ağladı!

TİNA'DAN ACI HABER

Doya Doya Moda'nın eski yarışmacısı Tina, sağlık sorunlarıyla boğuşan erkek kardeşi Sina'yı kaybettiğini açıkladı. Çok sayıda 'baş sağlığı' dileği alan Tina, "Buradayken kardeşim vardı ama artık yok" sözleriyle jürileri gözyaşına boğdu.

Doya Doya Moda'da acı ölüm! Stüdyo hüngür hüngür ağladı!

"KALBİMİ MEZARA KOYDUM"

Yaşadığı zor zamanları anlatan Tina şöyle konuştu: "Hani birini özlüyorsun ya özellikle canın kalbin, gidiyorsun onu görüyorsun, sarılıyorsun ve özlemin geçiyor... Ben gittim Sina'yı gördüm sarıldım ama özlemim geçmedi. Orada anladım ki toz pembe içinde yaşıyoruz. Ne kadar küçük şeylere acı diyormuşuz. Bu öyle bir şey ki anlatamam. Ben düşmanıma bile böyle bir acı istemem. Çünkü ben orada kalbimi mezara koydum."

Doya Doya Moda'da acı ölüm! Stüdyo hüngür hüngür ağladı!

Kardeşinin diyaliz olduğunu söyleyen Tina, "Diyalizin o yer enfeksiyon kapmış midesine döküyormuş ve bunu anlamamışlar. Öksürüyormuş." diyerek herkesi üzdü.

Bir hafta öncesinde kayınpederini kaybettiğini ve kendisini kötü hissettiğini söyleyen Tina, erkek kardeşini görmek için uçak bileti aldığını ancak kardeşinin yanına gidemeden onun ölüm haberi aldığını da sözlerine ekledi.

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