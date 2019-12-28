Doya Doya Moda'da kim elendi? Jüriden şaşırtan karar! İşte 27 Aralık Cuma Doya Doya Moda'nın birincisi

Banu Noyan, Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu'nun jüri koltuğunda oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında haftanın finalinde elenen ve birinci olan isimler belli oldu. Şıklıklarını yarıştıran 7 isim, haftanın ödülü olan altın kolyeyi kazanabilmek ve yarışmada en azından bir hafta daha kalabilmek adına yarıştı. Haftanın son gününde şıklıklarını konuşturan Doya Doya Moda yarışmacıları arasında bir kişi yarışmaya veda etti.

DOYA DOYA MODA HAFTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda yarışmasında 27 Aralık 2019 tarihli bölümünün kazananı ve haftanın birincisi 104 puanla Ferdanur oldu. Birinci olan isim büyük ödül yıldız kolyenin sahibi oldu.

DOYA DOYA MODA'DA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda yarışmasında bu hafta hayallerine veda eden isim belli oldu. Birbirinden iddialı ve renkli yarışmacıların yer aldığı Doya Doya Moda yarışmasında elenen isim, jüri üyelerinin verdiği kararın ardından belirlendi.

Haftanın finalinde Doya Doya Moda yarışmacıları jüriyi etkilemek ve tarzını konuşturmak için yarıştı. Fakat Doya Doya Moda'da ilk kez farklı bir durum yaşandı. İzel Şener ve Miraç Tortumlu'nun puanları aynı kaldı ve jüri sürpriz bir karara imza attı.

1 YERİNE 2 İSİM ELENDİ

Heyecan dolu yarışmada bu hafta 2 kişi elendi. İzel Şener ve Miraç Tortumlu'nun puanları aynı olunca jüri bir karar vermek zorunda kaldı. Bir haksızlığa sebebiyet vermemek adına jüri 2 yarışmacıyı da eledi.

Böylelikle Doya Doya Moda yarışmasına bu hafta veda eden isimler İzel Şener ve Miraç Tortumlu oldu.



