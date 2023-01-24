Doya Doya Moda final mi olacak? Doya Doya Moda ne zaman final yapacak? Gülşah Saraçoğlu açıkladı!

Doya Doya Moda programı her gün farklı konseptlerlerle jüri önüne gelen yarışmacıların kombinlerinin puanlandığı bir moda programıdır. Her hafta en az puanı alan yarışmacı elenir, onun yerine yeni yarışmacı gelir. TV8 ekranlarında sabah saatlerinde yayınlanan program yakın zamanda final yapacak. eki Doya Doya Moda ne zaman final yapacak? İşte tüm detaylar...

DOYA DOYA MODA NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu programın final yapacağını açıkladı. Saraçoğlu'nun açıklamasına göre Doya Doya Moda 27 Ocak Cuma günü sezon finaliyle ekranlara veda edecek.

Doya Doya Moda programı hafta içi her gün 11.15'te TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Programda Uğurkan Erez, Gülşah Saraçoğlu, Yasemin Yılmaz ve Serdar Uzuntaş jüri üyeliği yapıyor.

İşte Eda, Hülya, Aleyna, Melike ve Beren'in geçtiğimiz gün yaptığı kombinleri:



