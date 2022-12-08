Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu? Doya Doya Moda 8 Aralık 2022 güncel puan durumu!

Hafta içi her gün TV8 ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan Doya Doya Moda'da bugün yine heyecan dolu anlar yaşandı. Komşularımla altın gününe gidiyorum konsepti için hazırlanan yarışmacılar büyük rekabet içerisine girdiler. Peki, Doya Doya Moda gün birincisi kim oldu? İşte, Doya Doya Moda 8 Aralık 2022 güncel puan durumu...

DOYA DOYA MODA GÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da bugün 4 kişi günün birincisi oldu. Bugün Hülya, Aleyna, Esra ve Eda 20 tam puan aldı.

DOYA DOYA MODA 8 ARALIK 2022 GÜNCEL PUAN DURUMU:

HÜLYA: 20

İLAYDA: 11

PUSA: 17

EDA: 20

ALEYNA: 20

ESRA: 20

MELİKA:11

DOYA DOYA MODA JÜRİLERİ

Serdar Uzuntaş

Yasemin Yılmaz

Gülşah Saraçoğlu

Uğurkan Erez



