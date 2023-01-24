Doya Doya Moda günün kazananı hangi yarışmacı oldu? Tina'nın acısı herkesi ağlattı! İşte 24 Ocak Doya Doya puan durumu!

Doya Doya Moda programında günün gelişmeleri merak ediliyor. Melike, Hülya, Eda, Aleyna ve Deren adlı yarışmacılar, kombinleriyle jürilerden oylarını aldı ve günün kazananı belli oldu. Peki Doya Doya Moda günün kazananı hangi yarışmacı oldu? İşte 24 Ocak Doya Doya puan durumu!

DOYA DOYA MODA GÜNÜN KAZANANI KİM OLDU?

En beğenilen kombin Melike'ninki olurken, Deren'in kombini ise jüriler tarafından ağır eleştiri aldı. Doya Doya Moda'da günün kazananı 20 puan ile Melike oldu.

Tina'nın erkek kardeşini kaybettiğini söylemesi ve yaşadıklarını anlatması jüriler dahil stüdyodaki herkesi derinden üzdü. Tina'nın hikayesine aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz...

DOYA DOYA MODA PUAN DURUMU

Melike: 20

Hülya: 19

Eda: 16

Aleyna: 15

Deren: 6

İşte Doya Doya Moda programında yarışmacıların 24 Ocak gününe ait kombinleri:





