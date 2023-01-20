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  4. Doya Doya Moda haftanın kazananı kim oldu, kim elendi? Doya Doya Moda BÜYÜK FİNAL ne zaman? İşte 20 Ocak 2023 güncel puan durumu

Doya Doya Moda haftanın kazananı kim oldu, kim elendi? Doya Doya Moda BÜYÜK FİNAL ne zaman? İşte 20 Ocak 2023 güncel puan durumu

20.01.2023 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda haftanın finali gerçekleşti. Bugün yapılan son kombinlere verilen son puanlarla haftanın kazananı açıklandı. Bugün yarışmacılar “Şampiyonluk Provası” konsepti için hazırlıklarını yaptılar. Peki, Doya Doya Moda haftanın kazananı kim oldu, kim elendi? Doya Doya Moda BÜYÜK FİNAL ne zaman? İşte 20 Ocak 2023 güncel puan durumu ve tüm merak edilenler...

Doya Doya Moda haftanın kazananı kim oldu, kim elendi? Doya Doya Moda BÜYÜK FİNAL ne zaman? İşte 20 Ocak 2023 güncel puan durumu

Doya Doya Moda'da final heyecanı yaşanıyor. Bugün yarışmada final heyecanı vardı. “Şampiyonluk Provası” konsepti için hazırlanan yarışmacıların güncel puanları belli oldu. Hafta boyunca en yüksek puanı toplayan bir isim kolyenin sahibi oldu. Peki, Doya Doya Moda haftanın kazananı kim oldu, kim elendi? Doya Doya Moda BÜYÜK FİNAL ne zaman? İşte 20 Ocak 2023 güncel puan durumu...

DOYA DOYA MODA HAFTANIN KAZANANI KİM OLDU?

Doya Doya Moda 20 Ocak 2023 haftanın kazananı belli oldu. Doya Doya Moda’da haftanın en yüksek puanını toplayan ve kolyenin sahibi olan yarışmacısı Aleyna oldu.

doya doya moda birincisi

DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?

Doya Doya Moda'da bu hafta eleme yapılmadı. Haftaya yapılacak sezon finali sebebi ile kalan yarışmacılar finalde kozlarını paylaşacak.

20 OCAK 2023 PUAN DURUMU

HÜLYA: 32

ALEYNA: 30

EDA: 21

DEREN: 16

MELİKE: 14

DOYA DOYA MODA BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Geçtiğimiz günlerde programın jürileri arasında yer alan Gülşah Saraçoğlu, final tarihiyle ilgili olarak," "Doya Doya Moda 3. sezonunun finali çok yakında ve inanılmaz sürprizlerimiz var size. Gerçekten geri sayım başlasın diyorum."açıklamasında bulunmuştu.

Yapılan son açıklamayla birlikte final tarihi netlik kazandı. Doya Doya Moda sezon final tarihi 27 Ocak 2023 Cuma günü olarak açıklandı.

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