Doya Doya Moda Hülya neden yok, günün birincisi kim oldu? 17 Kasım Doya Doya Moda puan durumu

Programda, pek rastlanmayan gelişme yaşandı. Ailesinden kötü bir haber aldığını belirten Hülya, yarışmayı yarıda bıraktı ve acil olarak İzmir'e gitti. Doya Doya Moda programının tamamlanmasıyla, 17 Kasım puan durumu da araştırılmaya başlandı. Peki Doya Doya Moda günün birincisi kim oldu? İşte 17 Kasım Doya Doya Moda puan durumu...

DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Doya Doya Moda'da günün puanları belli oldu. Program, her hafta yeni bir yarışmacının katılımıyla devam ediyor. Yarışmacılar, yeni kombinleriyle jüriden en yüksek puanı almak için yarışıyor. En düşük puanı alan yarışmacı, Doya Doya Moda'ya veda ediyor.

Jüri koltuğunda ise Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez gibi isimlerin yer aldığı Doya Doya Moda programında yarışmacılar hafta içi 5, finalinde ise 10 puan üzerinden değerlendiriliyor.

Doya Doya Moda gün birincileri 20 puanla Eda, Elisa, Esra ve Aleyna oldu.

DOYA DOYA MODA 17 KASIM PUAN DURUMU

Elisa 20 puan

Eda 20 puan

Aleyna 20 puan

Ayça 5 puan

Esra 20 puan

Özlem 16 puan

