Doya Doya Moda jürisi Gülşah Saraçoğlu eski sevgilisinin canlı yayınını basıp küfürler savurdu

Doya Doya Moda programında jüri olan Gülşah Saraçoğlu herkesi şoke etti. Modacı Gülşah Saraçoğlu, karantina günleri başlamadan önce iş insanı Gökhan Göz’den ikinci kez ayrılmıştı. Sonrasında Gökhan Göz Tuğçe Tayfur ile flört ederken, Gülşah Saraçoğlu hayatına kimseyi sokmamıştı. Eski sevgililer, birbirlerine bir şans daha vermiş sonra yine ayrılmıştı.

Geçtiğimiz akşam ise bomba bir olay oldu. Gökhan Göz Instagram'da canlı yayın yaparken ünlü modacı yayını deyimi yerindeyse bastı.

Gülşah Saraçoğlu, bir ayrılıp bir barıştığı sevgilisi Gökhan Göz’ün Instagram canlı yayınına attığı mesajlarla gündeme damga vurdu.

İşte mesajlardan bazıları: “Hayatımdaki en büyük pişmanlığım Gökhan Göz”, “Yanındaki o... devam et köpek”, “Arsız...”

Gülşah Saraçoğlu'nun mesajları o kadar küfürlüydü ki görenler gözlerine inanamadı ve tv8'de jüri olan modacıya eleştiri yağdı. Hatta bazı takipçiler küfürlü paylaşımları sebebiyle diskalifiye olan Uğur'u hatırlatarak ünlü modacının da işine son verilmesini istedi.



