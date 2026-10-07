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Tuzlu Kahve’de 25 yıllık küslük bitiyor mu? Hatun kolları sıvadı

Tuzlu Kahve’nin 7. bölümünden ilk tanıtım yayınlandı. Hatun, dünürleri arasındaki 25 yıllık küslüğü bitirmek için oğullarıyla birlikte harekete geçerken, iki ailenin barışıp barışmayacağı ve tanıtımdaki sürpriz hediye merak uyandırdı.

Tuzlu Kahve’de 25 yıllık küslük bitiyor mu? Hatun kolları sıvadı
Sariye Nur Dönmez

Tuzlu Kahve’nin 7. bölümünün ilk tanıtımı hızlı geldi. Dünürleri arasındaki 25 yıllık küslük Hatun’nun içine dert olunca oğullarıyla birlikte iki ailenin arasını bulmak için kolları sıvıyor. Aile komedisinin hız kesmeden sürdüğü dizide iki aile arasında yaşanan gerilimin ne zaman sona ereceği merak edilirken, Hatun’un oğullarının mürüvvetin görmek için harcadığı çaba izleyiciden takdiri kaptı.

Tuzlu Kahve’de 25 yıllık küslük bitiyor mu? Hatun kolları sıvadı 1

İKİ AİLE ARASINDA SULAR DURULUYOR MU?

Her bölüm başka bir olayın etrafında şekillenen dizinin yansıttığı aile yapısı sıcak ve samimi olarak kabul gördü. Binnur Kaya’nın canlandırdığı Hatun karakteri komik kişilik yapısıyla sosyal medyada ilgi görse de hikayenin zaman zaman duygusala kaçan atmosferi ve Hatun’un oğulları için yaptığı fedakarlıklar da gerçek hayattaki annelik hasasiyetleriyle bağdaşlaştırılıyor.

Tuzlu Kahve’de 25 yıllık küslük bitiyor mu? Hatun kolları sıvadı 2

Duygusallık ve komediyi aynı eksende harmanlayan dizi, ekrana gelecek 7. bölümüyle de kahkaha tufanına neden olacak gibi görünüyor. Tanıtımda özellikle Hatun’un hediyesi ve iki ailenin barışma ihtimaline vurgu yapılması dikkat çekiyor.

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Star TV Tuzlu Kahve dizisi
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