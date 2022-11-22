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  4. Doya Doya Moda neden yok, final mi yaptı? Doya Doya Moda saati mi değişti? 22 Kasım TV8 yayın akışı

Doya Doya Moda neden yok, final mi yaptı? Doya Doya Moda saati mi değişti? 22 Kasım TV8 yayın akışı

22.11.2022 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doya Doya Moda programı, 22 Kasım sabah saatlerinde TV8 ekranlarında yer almadı. Doya Doya Moda seyircileri bununla birlikte, programın neden yayınlanmadığını araştırmaya başladı. Peki Doya Doya Moda neden yok, final mi yaptı? Doya Doya Moda saati mi değişti? İşte 22 Kasım TV8 yayın akışı...

Doya Doya Moda neden yok, final mi yaptı? Doya Doya Moda saati mi değişti? 22 Kasım TV8 yayın akışı

'Doya Doya Moda final mi yaptı, bitti mi?' araştırmaları hız kazandı. Jüri koltuğunda Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez gibi isimlerin yer aldığı program bugün yayınlanmadı. Peki Doya Doya Moda neden yok, final mi yaptı? Doya Doya Moda saati mi değişti? İşte 22 Kasım TV8 yayın akışı...

DOYA DOYA MODA NEDEN YOK, FİNAL Mİ YAPTI?

Doya Doya Moda programı ilk olarak 14.30 sıralarında yayınlanıyordu. Sonradan 10.30'da yayınlanmaya başladı.

Doya Doya Moda programı ilk yayın saatine geri döndü. Yani artık, yeniden 14.30'da yayınlanmaya başlayacak.

TV8 22 KASIM YAYIN AKIŞI

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı

11:30 Yazgı

12:45 Canım Annem

13:30 Kadere Karşı

14:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm

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TV8 doya Doya Moda

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