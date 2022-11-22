Doya Doya Moda neden yok, final mi yaptı? Doya Doya Moda saati mi değişti? 22 Kasım TV8 yayın akışı

'Doya Doya Moda final mi yaptı, bitti mi?' araştırmaları hız kazandı. Jüri koltuğunda Serdar Uzuntaş, Yasemin Yılmaz, Gülşah Saraçoğlu ve Uğurkan Erez gibi isimlerin yer aldığı program bugün yayınlanmadı. Peki Doya Doya Moda neden yok, final mi yaptı? Doya Doya Moda saati mi değişti? İşte 22 Kasım TV8 yayın akışı...
Doya Doya Moda programı ilk olarak 14.30 sıralarında yayınlanıyordu. Sonradan 10.30'da yayınlanmaya başladı.
Doya Doya Moda programı ilk yayın saatine geri döndü. Yani artık, yeniden 14.30'da yayınlanmaya başlayacak.
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa / Canlı
11:30 Yazgı
12:45 Canım Annem
13:30 Kadere Karşı
14:15 Doya Doya Moda / Yeni Bölüm
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni Bölüm