Doya Doya Moda Su kimdir? Doya Doya Moda yeni yarışmacısı Su Köksal kaç yaşında, nereli? İddialı pozlarıyla dikkat çekti!

Ekranların ilgi ile izlenen moda programı yarışması Doya Doya Moda'da heyecan hız kesmiyor. Bu hafta programa yeni bir yarışmacı katılıyor. Doya Doya Moda'nın yeni yarışmacısı Su Köksal oldu. Peki, Doya Doya Moda Su Köksal kimdir? İşte hakkında bilgiler...

DOYA DOYA MODA SU KÖKSAL KİMDİR?

Doya Doya Moda Su Köksal 20 yaşında. Aslen trabzonlu. Milli atlet olan Su Köksal'ın Türkiye ve Avrupa şampiyonlukları var. Hayatım boyunca girdiğim tüm yarışmalarda bütün madalyaları ben alırım diyen Su oldukça iddialı bir giriş yaptı.

İDDİALI POZLARIYLA DİKKAT ÇEKTİ!

Yarışmaya yeni katılan Su Köksal sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı fotoğraflarıyla dikkat çekti. İşte o pozlardan bazıları;





