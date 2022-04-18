YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ankara
  4. DP Genel Başkanı Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

DP Genel Başkanı Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

18.04.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DP Genel Başkanı Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nu ziyaret etti

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nu ziyaret etti.

Saadet Partisi Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleşen ziyaret, 1 saat 30 dakika sürdü.

Uysal, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 24 Nisan Pazar günü altılı masa etrafında tekrar bir araya geleceklerini kaydetti.

Temel Karamollaoğlu da DP'nin ev sahipliğinde, altılı masa etrafında yeniden bir araya geleceklerini belirterek, bu toplantıda nelerin ele alınacağıyla ilgili fikir teatisinde bulunduklarını söyledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İnternetten satılan "botoks, dolgu" ürünleri tehlikeye kapı aralıyorİnternetten satılan "botoks, dolgu" ürünleri tehlikeye kapı aralıyor
Murat Özyer, Ergin Ataman'ın milli takımın başına getirilmesini değerlendirdi:Murat Özyer, Ergin Ataman'ın milli takımın başına getirilmesini değerlendirdi:
Trabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladıTrabzonspor, Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı
Anahtar Kelimeler:
Temel Karamollaoğlu

Ankara Namaz Vakitleri 18 Nisan Pazartesi

İmsak
04:29
Sabah
06:00
Öğle
12:53
İkindi
16:36
Akşam
19:36
Yatsı
21:01
Ankara ECZANELER
Ankara ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kahraman sağlık görevlisi kendini siper etti!

Kahraman sağlık görevlisi kendini siper etti!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Gördüklerine inanamadı! “Böyle morarmamalısın”

Gördüklerine inanamadı! “Böyle morarmamalısın”

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.