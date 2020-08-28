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DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu yüzde yüz doluluk oranını yakaladı

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.08.2020 10:37 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde DPÜ Meslek Yüksekokulu’nda tüm tercih kontenjanlarının dolduğu bildirildi.2020 yılı YKS yerleştirme sonuçlarına göre, Emet Meslek Yüksekokulu’un, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesindeki tüm yüksekokullar içerisinde zirveye ulaşarak yüzde 100 doluluk oranını yakaladığı bildirildi.Okul yönetiminden yapılan açıklamada, ’’KYK yudunun bu yıl devreye girmesi ile okulumuzdaki tüm tercih kontenjanları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

DPÜ Emet Meslek Yüksekokulu yüzde yüz doluluk oranını yakaladı

Kütahya’nın Emet ilçesinde DPÜ Meslek Yüksekokulu’nda tüm tercih kontenjanlarının dolduğu bildirildi.
2020 yılı YKS yerleştirme sonuçlarına göre, Emet Meslek Yüksekokulu’un, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi bünyesindeki tüm yüksekokullar içerisinde zirveye ulaşarak yüzde 100 doluluk oranını yakaladığı bildirildi.
Okul yönetiminden yapılan açıklamada, ’’KYK yudunun bu yıl devreye girmesi ile okulumuzdaki tüm tercih kontenjanları yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Emet Meslek Yüksekokulu ailemize katılma başarısı gösteren tüm öğrencileri tebrik ederek başarılar dileriz’’ ifadeleri kullanıldı.

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Kaya Eczanesi
Merkez
Zeytinler Eczanesi
Merkez
Lokman Eczanesi
Emet
Birgül Eczanesi
Gediz
Büyüker Eczanesi
Simav
Deva Eczanesi
Tavsanli
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