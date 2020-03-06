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DPÜ ve KÜTSO’nun “Mentorluk Projesi”

KÜTAHYA HABERLERİ  | 06.03.2020 15:37 | Son Güncelleme

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) çerçevesinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında Kütahya’da faaliyet gösteren 10 şirketin katıldığı “Mentorluk Projesi” hayata geçiyor.“Hedef nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye katkı sağlamak”Verilen bilgiye göre; Proje yürütücülüğünü Dumlupınar Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörlüğünün gerçekleştirdiği “Mentorluk Projesi” kapsamında öğrenciler iş hayatını daha yakından tanıma ve mesleklerinin uygulama sürecinde nelerle karşılaştığını, nasıl icra edildiğini görme fırsatı bulacaklar.

DPÜ ve KÜTSO’nun “Mentorluk Projesi”

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) çerçevesinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında Kütahya’da faaliyet gösteren 10 şirketin katıldığı “Mentorluk Projesi” hayata geçiyor.
“Hedef nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye katkı sağlamak”
Verilen bilgiye göre; Proje yürütücülüğünü Dumlupınar Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörlüğünün gerçekleştirdiği “Mentorluk Projesi” kapsamında öğrenciler iş hayatını daha yakından tanıma ve mesleklerinin uygulama sürecinde nelerle karşılaştığını, nasıl icra edildiğini görme fırsatı bulacaklar. Proje’nin hedefi; İş yaşamını ve meslekleri uygulamada öğrencilere daha yakından tanıtmanın yanı sıra katılımcı şirketler açısından nitelikli insan kaynağı yetiştirmeye de katkı sağlamak. Proje aynı zamanda Üniversite ve Ticaret odası düzeyinde gerçekleştirilen öğrencilere yönelik ilk “Mentorluk Projesi” olarak önemli bir Sosyal Sorumluluk Projesi olarak da ön plana çıkıyor. Öğrencilerin zorunlu ya da isteğe bağlı yaptıkları stajlarının dışında farklı bir içerikle hazırlanan proje, iş dünyasını ve meslekleri yakından tanıyan ve daha hazır mezunlar yetiştirme fikrinden ortaya çıktı.
“Projeye 10 şirket destek veriyor”
Mentorluk Projesine ortak olarak destek veren şirketler; NG Kütahya Porselen, NG Kütahya Seramik, Martur Fompak International, Kros Otomotiv, Lav, Gürallar Cam Ambalaj, Öztaş Makine, Keramika Seramik, Hatipoğlu Güneş Kiremit ve Aydın El Sanatlarından oluşuyor.
Proje kapsamında 50 öğrenci “mentee” yani öğrenen olarak değerlendirilecek, her bir öğrenciye “mentor” yani yol gösteren/öğreten olarak; ilgili şirketlerde çalışan, yönetici yada şirket sahiplerinin bizzat kendilerinin yol gösterici olacağı bir program öğrencilere sunulacak.
Proje başvuruları Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi web sayfasından ve sosyal medya platformlarından gerçekleştirilecektir. Başvuru tarihleri 10 Mart Salı ile 20 Mart Cuma arasında 10 gün sürecek.

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