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  4. DPÜ’lü Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan’a 2020 TÜBA-TESEP Ödülü

DPÜ’lü Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan’a 2020 TÜBA-TESEP Ödülü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 08.01.2021 11:54 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Prof.

DPÜ’lü Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan’a 2020 TÜBA-TESEP Ödülü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan, 2019 yılında yayımladığı Hazar Kağanlığı ve Etrafındaki Dünya adlı eseriyle Türkiye Bilimler Akademisi’nin 2020 TÜBA-TESEP ödülünün sahibi oldu.
Türkiye Bilimler Akademisinin (TÜBA) Uluslararası Akademi Ödülleri, TÜBA-GEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBA-TESEP’ten (Bilimsel Telif Eser) oluşan TÜBA Ödülleri sahiplerini buldu. Akademiden yapılan açıklamada, Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde görev yapan Prof. Dr. Altay Tayfun Özcan, Üniversitelere yönelik nitelikli Türkçe telif eser üretimi teşvikini amaçlayan Bilimsel Telif Eser Programı kapsamında TÜBA-TESEP ödülüne layık bulunan üç yazardan biri oldu.
2019 yılında yayımlanan Hazar Kağanlığı ve Etrafındaki Dünya adlı eseriyle bu ödülü kazanan Prof. Dr. Özcan, 2018 yılında da Moğol - Rus İlişkileri (1223-1341) adlı eseriyle aynı ödüle layık bulunmuştu.

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