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DPÜ’nün Projesine AB COST programından ikinci destek

KÜTAHYA HABERLERİ  | 28.01.2020 08:32 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) ‘Yeni Karbonnanotüp Esaslı Biyosensörler ve Kanser Hücrelerini Erken Dönemde Teşhisi’ projesi HORIZON 2020 COST programından destek almaya hak kazandı.Projenin yürütücüsü DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölümü öğretim üyesi Doç.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) ‘Yeni Karbonnanotüp Esaslı Biyosensörler ve Kanser Hücrelerini Erken Dönemde Teşhisi’ projesi HORIZON 2020 COST programından destek almaya hak kazandı.
Projenin yürütücüsü DPÜ Fen Edebiyat Fakültesi Biyokimya Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Fatih Şen tarafından Avrupa Birliği tarafından uygulanan HORIZON 2020 COST (European Cooperation in Science and Technology: Bilim ve Teknolojide Avrupa İş Birliği) programına yapılan başvuru olumlu sonuçlandı ve proje HORIZON 2020 CA18220 - European network of FURan based chemicals and materials FOR a Sustainable development’ aksiyonu kapsamında uluslararası proje olarak destek aldı.
Desteğin yanında projenin yürütücüsü olan Fatih Şen’de ‘CA18220 - European network of FURan based chemicals and materials FOR a Sustainable development’ aksiyonu kapsamında yönetim kurulu üyelerinden birisi (MC member) olarak kabul edildi.
Başkanlığını Portekiz’den Prof. Dr. Andreia F. Sousa’nın yaptığı ve aralarında Belçika, İngiltere, Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda, İspanya olmak üzere 28 Avrupa ülkesinin yer aldığı aksiyona ‘Yeni Karbonnanotüp Esaslı Biyosensörler ve Kanser Hücrelerini Erken Dönemde Teşhisi’ projesi ile katılan Doç. Dr. Fatih Şen ve proje ekibi, böylece WG 2 - Materials development, their processing and characterisation, and computational studies grubu ile çalışmalarda bulunabilecek.
Fatih Şen, başta Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal olmak üzere tüm üniversite yönetimine ve çalışanlarına, her zaman destek verip çalışma olanağı sağladıkları için teşekkür etti.
Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal da elde edilen başarının bu şekilde ödüllendirilmesinden dolayı Fatih Şen ve ekibinin başarısını tebrik ederek, istikrarlı, gayretli ve başarılı çalışmalarının devamını diledi.

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