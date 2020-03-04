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DPÜSEM ile KUTSO arasında eğitim iş birliği protokolü

KÜTAHYA HABERLERİ  | 04.03.2020 11:43 | Son Güncelleme

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DPÜSEM) ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) arasında oda üyelerinin uzaktan eğitim yoluyla Merkezin eğitimlerinden faydalanmasını öngören protokol imzalandı.İmzalanan protokolle KUTSO üyeleri uzaktan eğitim yoluyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) ilişkin eğitim alabilecek.KUTSO üyelerine verilecek eğitimler konusunda bir açıklama yapan DPÜSEM Müdürü Öğr.

DPÜSEM ile KUTSO arasında eğitim iş birliği protokolü

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (DPÜSEM) ile Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) arasında oda üyelerinin uzaktan eğitim yoluyla Merkezin eğitimlerinden faydalanmasını öngören protokol imzalandı.
İmzalanan protokolle KUTSO üyeleri uzaktan eğitim yoluyla Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) ilişkin eğitim alabilecek.
KUTSO üyelerine verilecek eğitimler konusunda bir açıklama yapan DPÜSEM Müdürü Öğr. Gör. A. Bülent Gül, "KVKK, işletmelerin bir kısım uygulamaları konusunda önemli yaptırımlar içermekte olup, alınacak eğitimler işletmelerin çeşitli sorunlar ve yaptırımlarla karşılaşmasını önleyecek niteliktedir. Yapılan protokol ile KUTSO üyeleri başvuru formunda oda üyesi olduklarını belirterek fiyat avantajlarından yararlanıp Merkezimizden eğitim alabilecek. Eğitim ile ilgili bilgiler KUTSO ve DPÜSEM’in internet sitelerinde yer alıyor. Eğitim konusunda ayrıntılı bilgi almak isteyenler ise DPÜSEM’in internet sitesinde yer alan iletişim kanallarından Merkezimize ulaşabilirler" dedi.
DPÜSEM olarak KUTSO üyelerine bu eğitimleri vermekten onur duyduklarını söyleyen Gül, "Bu iş birliği için KUTSO Başkan ve yönetimine ve bizleri Kütahya’ya ve Kütahya’nın kurum ve kişilerine yönelik eğitimler verme konusunda teşvik eden ve destekleyen değerli Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal’a teşekkürü borç biliriz. DPÜSEM olarak farklı eğitim programlarıyla hem üniversite öğrencilerimize, hem de Kütahya’ya hizmet vermeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

DPÜSEM ile KUTSO arasında eğitim iş birliği protokolü

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