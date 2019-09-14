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Dragana Stankovic, Galatasaray'da

BASKETBOL HABERLERİ  | 14.09.2019 14:36 | Son Güncelleme

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Sırp pivot oyuncusu Dragana Stankovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Dragana Stankovic, Galatasaray'da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir oyuncuyu daha kadrosuna ekledi. Son olarak Polonya ekibi Artego Bydgoszcz forması giyen Dragana Stankovic, önümüzdeki sene sarı-kırmızılı takım için mücadele edecek.

Dragana Stankovic en son bu yaz düzenlenen 2019 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan Milli Takımı formasını giyerken, turnuvayı 5.0 sayı, 2.8 ribaund ve 1.0 asist ortalamalarıyla tamamladı.

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Anahtar Kelimeler:
Dragana Stankovic Galatasaray

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