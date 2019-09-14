Dragana Stankovic, Galatasaray'da

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, bir oyuncuyu daha kadrosuna ekledi. Son olarak Polonya ekibi Artego Bydgoszcz forması giyen Dragana Stankovic, önümüzdeki sene sarı-kırmızılı takım için mücadele edecek.
Dragana Stankovic en son bu yaz düzenlenen 2019 Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Sırbistan Milli Takımı formasını giyerken, turnuvayı 5.0 sayı, 2.8 ribaund ve 1.0 asist ortalamalarıyla tamamladı.
Beşiktaş'tan flaş Burak Yılmaz açıklaması!
Beşiktaş'ta sürpriz kadro dışı
'Hak edenin kazandığı bir lig diliyorum'
Fenerbahçe'de hazırlıklar sürüyor
Metin Oktay kabri başında anıldı
Çapa'dan Eskişehirspor'a veda mesajı
Trabzonspor'da 'kontratak' uyarısı
Dört büyüklerin borcu 10,6 milyar liraya ulaştı
Dirar, Fas - Cezayir maçına katılmayacak
Derbi öncesi flaş buluşma
Abdülkadir Ömür ameliyat edildi
Roma'dan Cengiz Ünder açıklaması
Ozan Kabaka geri döndü
Ünlü teknik adamla yollar ayrıldı
Skrtel gitti, Kjaer geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum