Drake şıpsevdiliğini tescilledi! 42 evlilik teklifi için 42 pırlanta yüzükten kolye

Mücevher tasarımcısı Alex Moss, Instagram'dan yaptığı paylaşımda değerli kolyeye "Geçmiş Nişanlılıklar" (Previous Engagements) adını verdiklerini belirtti Moss, Drake için özel olarak tasarlanan kolyenin 42 nişan yüzüğü ve toplamda 351,38 karat elmastan oluştuğunu söyledi. Mücevher tasarımcısı, "her bir elmasın özenle seçildiği kolyenin yapımının 14 ay sürdüğünü" de ekledi.

Drake söz konusu evlilik tekliflerini kimlere yapmayı düşündüğüne dair bir açıklama yapmadı.

Ünlü rapçinin 42 kişiye evlenme teklifi yapmayı düşünmesi ve bu durumu elmas bir kolyeyle herkese duyurması hayranlarını ikiye böldü.

Bazı sosyal medya kullanıcıları bu olayı "tuhaf" bulurken, bazıları da Drake için "ezik" ifadelerini kullandı.

Bir Twitter kullanıcısı, "Drake'in evlilik teklifi etmek istediği 42 sefere ithafen 42 elmastan oluşan bir kolye yaptırması çılgınlık. Hayatımda 42 defa aşık olmayı bırak, konuşmaktan keyif aldığım bile o kadar kişi olmamıştır." dedi.

Başka birisi de, "Her reddedilişinizden kolye yaptığınızı düşünsenize. Drake'te çok fena ezik enerjisi var, utanç verici" ifadelerini kullandı.

