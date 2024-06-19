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Dries Mertens ülkesinde futbolu Galatasaray'da bırakacağını açıkladı!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
19.06.2024 13:40
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Galatasaray taraftarının sevgilisi olan Dries Mertens ülkesinde verdiği bir röportajda futbolu Galatasaray'da bırakacağını açıkladı. İşte detaylar...

Dries Mertens ülkesinde futbolu Galatasaray'da bırakacağını açıkladı!
Dries Mertens

Dries Mertens

BEL Belçika
Yaş: 37 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray ile olan sözleşmesini uzatan Belçikalı yıldız Dries Mertens'ten şaşırtan bir karar geldi.

"FUTBOLU G.SARAY'DA BIRAKACAĞIM"

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Yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı giyecek olmaktan dolayı oldukça heyecanlı olan tecrübeli futbolcunun ülke basınına yaptığı açıklamada; "Bir yıl daha Türkiye'deyim. Galatasaray'da futbolu bırakacağım. Taraftarı ve kulübü çok seviyorum. Çok mutluyum sözleşme uzattığım için" ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 51 maçta 12 gol 19 asistlik performans gösterdi.

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