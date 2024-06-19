Dries Mertens ülkesinde futbolu Galatasaray'da bırakacağını açıkladı!

Galatasaray ile olan sözleşmesini uzatan Belçikalı yıldız Dries Mertens'ten şaşırtan bir karar geldi.

"FUTBOLU G.SARAY'DA BIRAKACAĞIM"

Yeni sezonda da sarı-kırmızılı formayı giyecek olmaktan dolayı oldukça heyecanlı olan tecrübeli futbolcunun ülke basınına yaptığı açıklamada; "Bir yıl daha Türkiye'deyim. Galatasaray'da futbolu bırakacağım. Taraftarı ve kulübü çok seviyorum. Çok mutluyum sözleşme uzattığım için" ifadelerini kullandı.

37 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 51 maçta 12 gol 19 asistlik performans gösterdi.





