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Drift ve Tuning nefes kesti

28.08.2023 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Yunuseli Havaalanı’nda “3.Yeşil Bursa Tuning Festivali ve Drift Etkinliği” nefesleri kesti.

Drift ve Tuning nefes kesti

Etkinlikte araç güzellik ve desibel yarışmalarının yanı sıra, drift gösterileri de gerçekleştirildi. Alanı dolduran yüzlerce Bursalı, drift gösterileri esnasında telefonları ile o anları kayıt altına aldı. Otomobil tutkunlarına nefes kesen anlar yaşatan drift pilotları, daha sonra vatandaşlara imzalı posterlerini dağıttı. Ersan Er Konseri ile keyifli dakikalar yaşayan Bursalılar, araç güzellik ve desibel yarışmalarını da ilgiyle takip etti. Bursa’yı, Türkiye Drift Şampiyonası’nda temsil eden Deniz Dursun, Ömer Mert Örs ile Drift Herapy Show Team ekibi Abbas Çimen, Örge Pamukçu, Kenan Büyükbahçeci, Farno Rezaei, Muhammed Başer nefes kesen gösterileri ile organizasyona renk kattı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin motor sporlarının gelişimine destek sunduğunu ve sporun, sporcunun her zaman yanında olduğunu belirten Bursa Motor Sporları Yardımlaşma Derneği Başkanı Gökhan Temel, “2018 yılından beri tuning etkinlikleri ve festivalleri düzenliyoruz. Otomobil sporları ile alakalı Bursa’ya daha güzel şeyler katmak istiyoruz. Bugün, 3. Yeşil Bursa Tuning Festivali ve Drift Etkinliği dolayısıyla buradayız. Şehir dışından gelen drift pilotlarımızın yanı sıra 11 ilden 800’den fazla tuning aracı Bursa’ya geldi. Bursalıların sıcağa rağmen gösterdiği ilgiden memnunuz. Etkinliğe destek veren sponsorlarımıza, firmalara ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımıza bizlere bu imkanı sağladıkları için çok teşekkür ederiz. Her zaman motor sporlarının ve bizlerin yanındalar. Gençlerimizin yanındalar” diye konuştu.

Nefes kesen gösteriler ve renkli yarışmalarla otomobil tutkunlarına unutulmaz bir deneyim yaşattı.

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