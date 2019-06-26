Drogba'dan, Melo için olay doğum günü paylaşımı

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen eski yıldız futbolcu Didier Drogba, sarı kırmızılı takımdan yakın arkadaşı Felipe Melo'nun doğum gününü unutmadı. Drogba sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Fenerbahçe ve Emre Belözoğlu'na göndermede bulundu.
Galatasaray'ın eski yıldızı Didier Drogba, Felipe Melo'nun doğum gününü kutlarken Emre Belözoğlu üzerinden Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Gülme krizi emojileri kullanan Didier Drogba, doğum günü mesajında Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde Emre Belözoğlu ile Felipe Melo arasında yaşanan bir enstantanenin karikatürünü paylaştı.
????????????????— Didier Drogba (@didierdrogba) 26 Haziran 2019
Happy Birthday @felipemelo @galatasaray @palmeiras ???????? ♥️????#pitbull #aguadecocobr #saudadesdevocê #felipemelo #mybrother pic.twitter.com/hdcrQpbr1q
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