SPOR

Drogba’dan Senegal’e şampiyonluk tüyosu

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 16.07.2019 23:20 | Son Güncelleme

Fildişi Sahilli eski futbolcu Didier Drogba, Senegal Milli Takımı'nın 2019 Afrika Uluslar Kupası finalinde karşılaşacağı Cezayir'i yenmesi için "kale önünde öldürücü darbeyi vurması gerektiğini" söyledi.

Drogba’dan Senegal’e şampiyonluk tüyosu

Bir dönem Galatasaray'da da forma giyen 41 yaşındaki Drogba, Mısır’ın Time Sport kanalına yaptığı açıklamada, finalin zorlu geçeceğini belirterek, "Konsantrasyon ve deneyim kritik olacak. Bence bu alanlarda daha fazla varlık gösteren takımın kazanma şansı çok daha fazla." ifadelerini kullandı.

Senegalli oyuncuların gol bulmakta zorlanmasının endişe verici olduğunu dile getiren Drogba, "Senegal, savunmasındaki bazı hataları düzeltmeli. Umarım Senegal ilk maçındaki yenilgisinden dersler çıkarmıştır. Senegal, kale önünde öldürücü darbeyi vurmalı. Çok fazla gol kaçırdılar, bunu düzeltmeliler." değerlendirmesinde bulundu. (AA)


PARTNERAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUVAilelerin gözdesi olacak! Hem sedan hem MPV özelliklerini taşıyan SUV
Kamerun'da Seedorf dönemi bittiKamerun'da Seedorf dönemi bitti
Ibra yine çok konuşulacakIbra yine çok konuşulacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Drogba Senegal

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması

Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İmamoğlu'ndan Cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

Seri transferi için Galatasaray bir adım önde!

Seri transferi için Galatasaray bir adım önde!

Yusuf Yazıcı için bomba iddia

Yusuf Yazıcı için bomba iddia

''F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızla anlaştı''

''F.Bahçe dünyaca ünlü yıldızla anlaştı''

Yeni transfer sakatlandı! 6 ay yok

Yeni transfer sakatlandı! 6 ay yok

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Afrika Kupası'nda finalin adı kondu

Afrika Kupası'nda finalin adı kondu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Dani Alves PSG'den ayrılıyor

Dani Alves PSG'den ayrılıyor

Brezilya'dan farklı galibiyet

Brezilya'dan farklı galibiyet

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kupa Amerika'da Şili çeyrek finali garantiledi

Şili çeyrek finali garantiledi

Ibrahimovic aldığı teklifi açıkladı

Ibrahimovic aldığı teklifi açıkladı

UEFA Genel Sekreter Yardımcısı Giorgio Marchetti: Deplasman golü uygulaması kaldırılıyor

UEFA'dan devrim gibi karar!

Dünyanın en garip bedelli askerliğini yaptılar

Dünyanın en garip bedelli askerliğini yaptılar

Samuel Eto'o 10 ayda 5 milyon Euro kazanacak!

Eto'o'nun kazanacağı para belli oldu!

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

Avrupa'nın en büyüğü belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.