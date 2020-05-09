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  4. Drogba, Ligue 1'de son 20 yılın en iyi forveti seçildi

Drogba, Ligue 1'de son 20 yılın en iyi forveti seçildi

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 09.05.2020 22:50 | Son Güncelleme

Galatasaray'da da forma giyen yıldız golcü Didier Drogba son 20 yılda Fransa Ligue 1'de forma giyen en iyi forvet seçildi.

Drogba, Ligue 1'de son 20 yılın en iyi forveti seçildi

Galatasaray'ın dünyaca ünlü eski futbolcusu Didier Drogba, Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) tarafından yapılan ankette, son 20 yılda forma giyen en iyi forvet seçildi.

Ligue 1'in twitter hesabında yapılan açıklamada, "Tebrikler Drogba. Bir zamanlar Olympique Marsilya ve Guingamp formalarını giyen golcü, sizler tarafından ligde son 20 yılda forma giymiş en iyi forvet seçildi." ifadeleri kullanıldı.

Drogba da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, kendisine oy veren taraftarlara teşekkür etti.

Eski Paris Saint-Germainli (PSG) Zlatan Ibrahimovic ise ankette 2. sırada yer aldı.

Kariyerinde Le Mans, Guingamp, Olympique Marsilya, Chelsea, Şangay Shenhua, Galatasaray ve Montreal Impact takımlarının formasını giyen Fildişi Sahilli oyuncu, Kasım 2018'de ABD ekibi Phoenix Rising formasıyla futbolculuk kariyerini noktalamıştı.

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