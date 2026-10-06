Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor 17 yaşındaki genç yıldızın peşinde

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, Almanya’da Köln U19 forması giyen genç yetenek Eymen Erdoğan için harekete geçti. Üç Süper Lig kulübünün scoutları, Türkiye U18 Milli Takımı’nın katıldığı Uluslararası Porto Turnuvası’nda 17 yaşındaki futbolcuyu yerinde takip etti.

ÜÇ BÜYÜK KULÜP YAKIN TAKİPTE

Mehmet Batuhan Ağır’ın haberine göre Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, Köln U19’da forma giyen Eymen Erdoğan’ı transfer listesine aldı.

Üç kulübün scout ekiplerinin, genç futbolcuyu Türkiye U18 Milli Takımı’nın mücadele ettiği Uluslararası Porto Turnuvası’nda izlediği öğrenildi.

BU SEZON 5 MAÇTA 5 ASİST

17 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Köln U19 takımında bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Eymen Erdoğan, geride kalan 5 maçta 5 asist üreterek takımının hücumdaki en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

SÜPER LİG DEVLERİ DEVREDE

Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un radarına giren Eymen Erdoğan’ın geleceği şimdiden merak konusu oldu.

Üç kulübün de genç oyuncuyu yakından takip ettiği ve performansını izlemeyi sürdürdüğü belirtildi.