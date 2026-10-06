SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor 17 yaşındaki genç yıldızın peşinde

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, Köln U19 takımında forma giyen 17 yaşındaki sol kanat Eymen Erdoğan’ı takibe aldı. Üç kulübün scoutları genç futbolcuyu Porto Turnuvası’nda yakından izledi.

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor 17 yaşındaki genç yıldızın peşinde
Burak Kavuncu

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, Almanya’da Köln U19 forması giyen genç yetenek Eymen Erdoğan için harekete geçti. Üç Süper Lig kulübünün scoutları, Türkiye U18 Milli Takımı’nın katıldığı Uluslararası Porto Turnuvası’nda 17 yaşındaki futbolcuyu yerinde takip etti.

ÜÇ BÜYÜK KULÜP YAKIN TAKİPTE

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor 17 yaşındaki genç yıldızın peşinde 1

Mehmet Batuhan Ağır’ın haberine göre Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor, Köln U19’da forma giyen Eymen Erdoğan’ı transfer listesine aldı.

Üç kulübün scout ekiplerinin, genç futbolcuyu Türkiye U18 Milli Takımı’nın mücadele ettiği Uluslararası Porto Turnuvası’nda izlediği öğrenildi.

BU SEZON 5 MAÇTA 5 ASİST

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor 17 yaşındaki genç yıldızın peşinde 2

17 yaşındaki sol kanat oyuncusu, Köln U19 takımında bu sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

Eymen Erdoğan, geride kalan 5 maçta 5 asist üreterek takımının hücumdaki en etkili isimlerinden biri olmayı başardı.

SÜPER LİG DEVLERİ DEVREDE

Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor 17 yaşındaki genç yıldızın peşinde 3

Genç yaşına rağmen ortaya koyduğu performansla Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor’un radarına giren Eymen Erdoğan’ın geleceği şimdiden merak konusu oldu.

Üç kulübün de genç oyuncuyu yakından takip ettiği ve performansını izlemeyi sürdürdüğü belirtildi.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
TFF’de ilk Başkan adayı belli oldu! Hacıosmanoğlu'na rakip çıktıTFF’de ilk Başkan adayı belli oldu! Hacıosmanoğlu'na rakip çıktı
Edin Dzeko'ya şanlı veda!Edin Dzeko'ya şanlı veda!
Anahtar Kelimeler:
transfer Trabzonspor beşiktaş galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

İsrail bir ülkeyi daha tehdit etti! Karşılığı sert oldu: Ne Tel Aviv kalır ne Netanyahu

Başakşehir'de okulda bıçaklı saldırı! Acı haber geldi

Başakşehir'de okulda bıçaklı saldırı! Acı haber geldi

Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası

Herkes Türk futbolundaki skandalları konuşurken TFF boş durmadı! 7 takıma puan silme cezası

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Konserden apar topar çıkarıldı! 2 kişi zor taşıdı

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

Motorine indirim geldi: Tabela değişti!

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

'Akın edecekler' Bir ile hızlı tren: 'İstanbul'da işi olan burada yaşar'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.