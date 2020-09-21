YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Ağrı
  4. (Drone destekli) Devlet desteğiyle çeşitlendirdiği baba yadigarı bahçesinde tonlarca meyve üretiyor

(Drone destekli) Devlet desteğiyle çeşitlendirdiği baba yadigarı bahçesinde tonlarca meyve üretiyor

AĞRI HABERLERİ  | 21.09.2020 11:06 | Son Güncelleme

Ağrılı çiftçi Alpaslan Sarıboğa, devlet desteğiyle armut, elma, erik, ayva, üzüm ve şeftali fidanlarını dikerek çeşitlendirdiği babasından kalma bahçesinde 6 ton meyve üretiyor - Topladığı ürünleri il ve ilçe merkezindeki manavlara satarak geçimini sağlayan çiftçi Sarıboğa, büyük emek verdiği bostanında bugünlerde hasat heyecanı yaşıyor

ABDULLAH SÖYLEMEZ - Ağrılı çiftçi Alpaslan Sarıboğa, devlet desteğiyle çeşitlendirdiği baba yadigarı bahçesinde tonlarca meyve üretiyor.

Tutak'a bağlı Palandöken köyünde çiftçilik yapan 46 yaşındaki Sarıboğa, babasından kalma meyve bahçesine, Kaymakamlık öncülüğünde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğünün verdiği fidanları dikerek büyüttü.

Yaklaşık 3 dönümlük bahçesinde armut, elma, erik, ayva, üzüm ve şeftali gibi çeşitli organik ürünler yetiştiren Sarıboğa, büyük emek verdiği bostanında bugünlerde hasat heyecanı yaşıyor.

Bahçesinde her yıl yaklaşık 6 ton meyve elde eden Sarıboğa, geçimini sağladığı meyveleri toplamak için eşi, çocukları ve yeğenleriyle bahçede hummalı çalışma yapıyor.

- İl ve ilçedeki manavlara satarak geçimini sağlıyor

Topladığı ürünleri il ve ilçe merkezindeki manavlara satarak geçimini sağlayan çiftçi Sarıboğa, AA muhabirine, babasından kalma bahçesinin 45 yıldır meyve verdiğini ve devlet desteğiyle burayı daha da büyüttüğünü söyledi.

Köyde her türlü meyvenin yetiştiğini ifade eden Alpaslan, şöyle konuştu:

"Hemen hemen bütün meyveler bu bahçede yetişiyor. Hem baba mesleği hem de doğayı ve meyve ağaçlarını sevdiğim için bu işten zevk alıyorum. Hasat dönemi başladı. Bahçede ortalama 2 ton elma, 1,5 ton kiraz, 2 ton erik ve 500 kilogram da şeftali elde ediyorum. İklim şartları ne kadar zor olursa olsun, her türlü meyveyi alabiliyoruz. Meyveleri hem satıyoruz hem de eş, dost ve akrabalara ikram ediyoruz. Meyvelerin hepsi de organik, ilaç ve kalıntı yoktur. 80'in üzerinde meyve ağacımız var. İnşallah bunları satıp aile ekonomisine katkı da bulunacağız."

Alpaslan, topladığı ürünleri il ve ilçe merkezindeki manavlara satarak geçimini sağladığını sözlerine ekledi.

Bahçedeki hasatta babasına yardım eden Yaprak Sarıboğa da satarak gelir elde ettikleri meyvelerin bazılarını da ailelerine kışlık reçel yapımında kullandıklarını anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor En önemli belirtisi baş ağrısı! Tedavi edilmezse öldürüyor
Silahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştıSilahlı kavga ihbarına giden polisler dizi çekimiyle karşılaştı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 3 yaralı
Yağış kazayı beraberinde getirdi: 1’i ağır 3 yaralı
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
GÜNCELLEME - Niğde'de 5,1 büyüklüğündeki deprem
Türkiye Rallisi'nin galibi Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans oldu
Türkiye Rallisi'nin galibi Büyük Britanyalı pilot Elfyn Evans oldu
Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı
Hatay'da hasta taşıyan ambulans devrildi: 3 yaralı
GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
GÜNCELLEME - Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı
Niğde'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Niğde'de 4,1 büyüklüğünde deprem

Ağrı Namaz Vakitleri 21 Eylül Pazartesi

İmsak
04:24
Sabah
05:48
Öğle
12:06
İkindi
15:32
Akşam
18:14
Yatsı
19:32

Ağrı Nöbetçi Eczaneler21 Eylül Pazartesi

Agrı Eczanesı Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesı Eczanesi
Merkez
Dıyadın Eczanesı Eczanesi
Diyadin
Ege Eczanesi
Dogubayazit
Şifa Eczanesi
Eleskirt
Doz Eczanesi
Patnos
Beyza Eczanesi
Taslicay
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Ağrı’da karantina kurallarını ihlal eden 5 kişiye para cezası kesildi
Ağrı’da karantina kurallarını ihlal eden 5 kişiye para cezası kesildi
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
AİÇÜ 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarına katıldı
AİÇÜ 1071 Malazgirt Zaferi kutlamalarına katıldı
Patnos Köylere Hizmet Götürme Birliği Tarafından Yürütülen “bizim Halı Sahamız ” Projesi Kapsamında Futbol Turnuvası Düzenlendi.
Patnos Köylere Hizmet Götürme Birliği Tarafından Yürütülen “bizim Halı Sahamız ” Projesi Kapsamında Futbol Turnuvası Düzenlendi.
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.