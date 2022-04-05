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DS 9’a özel 3 yıl servis sözleşme hediyesi

05.04.2022 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DS Automobiles, büyük sedan modeli DS 9, yenilikçi teknolojilere tek bir otomobilde sahip olmak isteyenler için 250 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi seçeneği ve takas desteği imkanı da sunuyor

İSTANBUL (AA) - DS Automobiles, premium segmentte kullandığı malzemeleri, konforu ve teknolojisi ile rakiplerinden ayrılan modellerinin avantajlı satış koşullarını nisan ayında da taçlandırmayı sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles’in büyük sedan modeli DS 9, yenilikçi teknolojilere tek bir otomobilde sahip olmak isteyenler için 250 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi seçeneği ve takas desteği imkanıyla dikkati çekiyor.

Ayrıca Nisan ayında DS 9 satın alan müşteriler, 3 yıl / 60 bin km servis sözleşmesine de sahip oluyorlar.

Nisan ayı boyunca geçerli olacak özel teklifler kapsamında, tasarımı, Fransız lüks bilgi birikimi ve teknolojisiyle premium SUV segmentinin standartlarını belirleyen DS 7 CROSSBACK modeli için ise 350 bin TL için 12 ay vadeli 0 faizli kredi seçeneği ve takas desteği imkanı sunuluyor.

300 BG güce sahip şarj edilebilir hibrit DS 7 Crossback E -Tense 4X4 modeli ise 225 bin TL için 12 ay vade ve 0 faizli kredi seçeneği ve takas desteği imkanıyla satışa çıkıyor.

DS 9’un ön kısmı DS Automobiles’in güncel tasarım dilini sürdürürken, motor kaputu üzerinde yer alan DS Kılıcı ilk bakışta göze çarpan tasarım özellikleri arasında.

Dış tasarımdaki Clous de Paris işlemeleri, DS Fenerleri ve gizli kapı kolları gibi sıra dışı tasarım detayları ise DS 9’un rakiplerinden ayrışmasını kolaylaştırıyor. 4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, sınıfında benzerine az rastlanır 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir yaşam alanı sağlıyor. Modelin bu boyutları ayrıca, daha dinamik ve zarif bir tasarıma da olanak tanıyor.

Mutlak bir konfor ve dinginlik içerisindeki seyahatlerin, DS markasının dinamik dinginlik taahhüdüne uygun gerçekleşebilmesi için DS 9, Puretech 225 isimli 1,6 litre turbo beslemeli 225 BG ve 300 Nm azami tork sunan motor seçeneği ile piyasaya sunuluyor.

0-100 km/saat hızlanmasını 8,1 saniyede tamamladıktan sonra elektronik olarak sınırlandırılmış 236 km/saat azami hıza kadar sekiz ileri oranlı EAT 8 tam otomatik şanzımanının pürüzsüz ve hızlı vites geçişleri eşliğinde istekli bir şekilde hızlanan DS 9, karma koşullarda 5,7 lt/100 km yakıt tüketimi ile aerodinamik tasarımının karşılığını veriyor.

DS Automobiles müşterileri için sunulan servis sözleşmeleri, belirlenen süre ve kilometre sınırı süresince DS Service noktalarında yapılacak periyodik bakımların ötesinde sözleşme boyunca fren diskleri, balataları, silecek süpürgeleri, amortisörler gibi aşınan parçaların da yetkili servis değerlendirme sonucuna bağlı olarak yenilenmesini kapsıyor.

Bakım aralıkları yılda bir ya da 20 bin km'de bir olan DS 9, Nisan ayında 3 yıl/60 bin km boyunca servis sözleşmesi kapsamında satışa sunuluyor.

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