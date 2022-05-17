DS Automobiles, yüzde 0,49 faiz imkanı sunuyor

İSTANBUL (AA) - DS Automobiles, DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere özel cazip satın alma teklifleri, düşük faizli kredi seçeneği sunuyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles’in mayıs ayı teklifleri kapsamında; sedan modeli DS 9, seçkin görünüme ve yenilikçi teknolojilere tek bir otomobilde sahip olmak isteyenlere 250 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 0,49 faizli kredi imkanıyla öne çıkıyor. DS 9 satın alan premium otomobilseverler, 3 yıl/60 bin km servis sözleşmesinden de faydalanabiliyor.

Fransız lüks bilgi birikimini otomotiv dünyasına yansıtan DS Automobiles’in büyük sedan modeli DS 9, markanın karakterini yansıtan zarif tasarımı, üst seviyede konfor sunan iç mekan özellikleri ve sahip olduğu teknolojilerle rakiplerinden ayrılıyor. DS 9’un ön kısmı DS Automobiles’in güncel tasarım dilini sürdürürken, motor kaputu üzerinde yer alan DS Kılıcı ilk bakışta göze çarpan tasarım özellikleri arasında yer alıyor. Dış tasarımdaki Clous de Paris işlemeleri, DS Fenerleri ve gizli kapı kolları gibi sıra dışı tasarım detayları ise DS 9’un rakiplerinden ayrışmasını kolaylaştırıyor. 4,93 metre uzunluğa, 1,93 metre genişliğe ve 1,46 metre yüksekliğe sahip olan DS 9, sınıfında benzerine az rastlanır 2,9 metrelik aks mesafesiyle arka bölümdeki yolculara büyük bir yaşam alanı sağlıyor. Modelin bu boyutları ayrıca, daha dinamik ve zarif bir tasarıma da olanak tanıyor.

Mutlak bir konfor ve dinginlik içerisindeki seyahatlerin, DS markasının dinamik dinginlik taahhüdüne uygun gerçekleşebilmesi için DS 9, Puretech 225 isimli 1,6 litre turbo beslemeli 225 BG ve 300 Nm azami tork sunan motor seçeneği ile piyasaya sunuluyor. 0-100 km/saat hızlanmasını 8,1 saniyede tamamladıktan sonra elektronik olarak sınırlandırılmış 236 km/saat azami hıza kadar sekiz ileri oranlı EAT 8 tam otomatik şanzımanının pürüzsüz ve hızlı vites geçişleri eşliğinde istekli bir şekilde hızlanan DS 9, karma koşullarda 5,7 lt/100 km yakıt tüketimi ile aerodinamik tasarımının karşılığını veriyor.

- Servis sözleşmesi

DS Automobiles müşterileri için sunulan servis sözleşmeleri, belirlenen süre ve kilometre sınırı süresince DS Service noktalarında yapılacak periyodik bakımların ötesinde sözleşme boyunca fren diskleri, balataları, silecek süpürgeleri, amortisörler gibi aşınan parçaların da yetkili servis değerlendirme sonucuna bağlı olarak yenilenmesini kapsıyor.

Bakım aralıkları yılda bir ya da 20.000 km’de bir olan DS 9, mayıs ayında 3 yıl/60.000 km boyunca servis sözleşmesi kapsamında satışa sunuluyor.

