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DS Automobiles'den kasım ayında avantajlı satın alma fırsatı

04.11.2021 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DS Automobiles, sonbaharda DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere özel cazip satın alma teklifleri, yüzde 0 faizli kredi fırsatları ya da takas desteğini devam ettiriyor

İSTANBUL (AA) - DS Automobiles, Premium SUV segmentinde kendisini rakiplerinden ayıran yüksek konforu, teknolojisi ve kullandığı asil malzemelerini Kasım ayında avantajlı satın alma fırsatlarıyla taçlandırmayı sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre DS Automobiles, sonbaharda DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere özel cazip satın alma teklifleri, yüzde 0 faizli kredi fırsatları ya da takas desteğini devam ettiriyor

ay boyunca geçerli olacak özel teklifler kapsamında, 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit DS 7 Crossback E-Tense 4X4 modelinde 225 bin TL 12 ay 0 faizli kredi imkanıyla satışa çıkıyor.

DS 7 Crossback modeli için ise 200 bin TL 12 ay 0 faizli kredi ya da 20 bin TL'ye varan takas desteği imkanı sunuluyor.

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