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DS Automobiles'den mayıs ayına özel ödeme seçenekleri

05.05.2021 12:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DS Automobiles'den mayıs ayına özel ödeme seçenekleri

İSTANBUL (AA) - DS Automobiles, mayıs ayına özel kampanyası kapsamında otomobilseverlere avantajlı ödeme seçenekleri sunuyor.

DS Automobiles Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, marka, yaz aylarına girilirken DS ayrıcalığına sahip olmak isteyenlere özel satın alma teklifleri ve faiz fırsatları sağlıyor.

DS Automobiles'ın mayıs ayı teklifi kapsamında, 300 HP güce sahip şarj edilebilir hibrit modeli DS 7 Crossback E-Tense 4X4, 400 bin TL'ye kadar 12 ay vade ve sıfır faizli kredi seçenekleriyle satışa çıkıyor.

Tasarımı, lüks işçiliği ve teknolojisiyle premium SUV segmentinde dikkati çeken DS 7 Crossback modeli için ise 200 bin TL'ye kadar 12 ay yüzde 0,69 faizli kredi imkanı sağlanıyor.

DS 7 Crossback E-Tense 4X4, gücü ve esnekliği bir araya getiriyor. DS Automobiles'in Formula E Şampiyonası'ndan edindiği tecrübenin sonucu olarak geliştirdiği şarj edilebilir hibrit teknolojisiyle desteklenen DS 7 Crossback E-Tense 4X4, günlük kullanım ihtiyaçlarını karşılayacak menzile sahip tamamen elektrikli sürüş seçeneğiyle hem sessiz hem de çevreci bir karakter sunuyor.

DS 7 Crossback ise ikisi de tam otomatik şanzımanlar eşliğinde sunulan BlueHDi 130 dizel ve PureTech 225 benzinli olmak üzere güçlü ve verimli motor seçenekleriyle tercih edilebiliyor. Düşük yakıt tüketimi, konforlu, sessiz yolculuk vaadi ve sürüş dinamiği gibi avantajıyla da rakiplerinden ayrılan DS 7 Crossback'in "bir mücevher parçası gibi" parlayan tasarımıyla DS Active LED Vision LED ön farları ise modelin dış tasarımına ihtişam katıyor.

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