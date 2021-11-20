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  4. DS Automobiles'in sınırlı sayıda üretilen "Ligne Noire" özel serisi Türkiye'de

DS Automobiles'in sınırlı sayıda üretilen "Ligne Noire" özel serisi Türkiye'de

20.11.2021 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe karşılığı "Siyah Seri" olarak ifade edilen Ligne Noire, iç ve dış tasarımında yaygın olarak siyah rengin kullanılmasıyla özgün bir otomobil olarak dikkati çekiyor

İSTANBUL (AA) - Fransız lüks otomobil üreticisi DS Automobiles, Premium SUV sınıfındaki iddialı temsilcisi DS 7 Crossback'in "Ligne Noire" özel serisini kasım ayı itibarıyla Türkiye’de satışa sundu

DS Automobiles açıklamasına göre, sınırlı sayıda üretilen özel seri, tasarım detayları ve zengin standart donanım listesi ile hem DS tutkunlarının hem de koleksiyonerlerin yeni gözdesi olmaya aday gösteriliyor. Türkçe karşılığı "Siyah Seri" olarak ifade edilen Ligne Noire, iç ve dış tasarımında yaygın olarak siyah rengin kullanılmasıyla özgün bir otomobil olarak dikkati çekiyor. Özellikle DS Automobiles ile bütünleşen krom süslemeler yerini parlak siyah süslemelere bırakırken 19 inç ölçüsünde siyah renkli hafif alaşım jantlar, DS Automobiles’in asil kimliğinin ve çağdaş vizyonunun bir yansıması olarak görülüyor.

Otomobilin motorsporlarından ilham alan Performance Line tasarım konseptini temel alan iç mekanında da hakim rengi siyah oluştururken, koltuklar, kapı içleri ve orta konsolda cömertçe kullanılan Alcantara, zarafet ve üst düzey kalite algısını tamamlıyor.

- Şık tasarım, üstün teknolojiyle bütünleşiyor

Açıklamaya göre, DS 7 Crossback Ligne Noire özel serisinde yer alan 14 hoparlörlü Focal Electra Hi-Fi ses sistemi, en gelişkin ses deneyimlerini kullanıcılara sunarken otomobilin ses ve ısı yalıtım özelliklerine sahip camları bu deneyimi optimize ediyor. Ligne Noire özel serisi farklılığını tasarım ve donanım değişikliklerinin yanında, sahip olduğu teknolojilerle de sergiliyor. DS Automobiles’in avant-garde teknolojileri arasında bulunan ve yarı otonom sürüş yardımcısı olarak öne çıkan DS Connected Pilot, tüm Ligne Noire özel serisi otomobillerde yerini alıyor.

225 BG benzinli ve 130 dizel motorlu seçeneklere sahip DS 7 Crossback Ligne Noire, 823 bin 600 TL'den başlayan fiyatlarla Türkiye’de satışa sunuldu.

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