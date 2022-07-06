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D’S damat Somali’deki ilk mağazasını açtı

06.07.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Osman Arar: - "D’S damat ile 2022 yılı sonuna kadar 15 yeni mağaza açmayı planlıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Orka Holding bünyesindeki D’S damat, Somali Mogadişu’da lider erkek giyim markası olarak açtığı yeni mağazasıyla etkinliğini pekiştirmeye devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Orka Holding, Somali’nin başkenti Mogadişu’da ülkedeki ilk D’S damat mağazasının açılışını gerçekleştirdi.

85 metrekare alanda açılan D’S damat mağazasında, markanın sürdürülebilir üretim yöntemi ile oluşturulan ve şıklık ve konforu yansıtan, dinamik ve rahat kombinleri ile özel koleksiyonlar yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatör Osman Arar, Orka Holding'in Afrika’da spor ve sporcuya verdiği destek ile adından bahsettirdiğini kaydetti.

Holdingin, her yıl büyüyerek sürdürdüğü global yolculuğunda pazar çeşitliliğine önem verdiklerinin altını çizen Arar, "Bu yıl D’S damat’ın marka zincirini diğer ülkelerde genişletmeyi sürdüreceğiz. D’S damat ile 2022 yılı sonuna kadar 15 yeni mağaza açmayı planlıyoruz." ifadesini kullandı.

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