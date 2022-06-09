D’S damat’tan babalara özel fırsatlar

İSTANBUL (AA) - D’S damat, inovatif ürünleriyle de dünyanın dört bir yanındaki tüm babalar için ideal şıklığı sunuyor.
Şirket açıklamasına göre, hayatın eşsiz varlıkları babalar için günün her saatine yönelik şık ve fonksiyonel alternatifler D’S damat 2022 İlkbahar-Yaz koleksiyonunda yer alıyor.
Kırışmayan ceket ve gömlekler, jogger pantolonlar ve eşofman rahatlığında hafif ve esnek takım elbiseler bir gardırobun tüm ihtiyaçlarını özenle karşılıyor.
D’S damat ayrıca Babalar Günü’ne özel olarak ikinci ürüne yüzde 30 indirim ayrıcalığı ile D’S damat mağazaları, mobil uygulama ve dsdamat.com’da hizmet veriyor.
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