DS E-Tense Performance'a inovasyon ödülü

İSTANBUL (AA)- DS Automobiles, otomobilseverlerin buluşmalarından biri olan Chantilly Arts & Élégance etkinliğin altıncısı için, bir kez daha Château de Chantilly bahçelerindeki yerini aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, DS Automobiles, Château de Chantilly bahçelerinde düzenlenen, Fransa’nın en prestijli Concours d'Élégance'ı olarak tanımlanan Chantilly Arts & Élégance’ta bu yıl da yerini aldı. DS E-TENSE ve Eymeric François ile 2016'da ödül kazanan marka, DS E-Tense Performance ve Nicha tasarımıyla bu yılın etkinliğine de damgasını vurdu.

Etkinlik kapsamındaki ödüller arasından DS E-Tense Performance, İnovasyon Ödülü’ne layık görüldü. Toplamda 600 kW’lik (815 HP) elektrik güç ünitesi ve dört tekerlekten çekişli aktarmasıyla, yüksek performanslı bir laboratuvar olarak tasarlanan DS E-TENSE PERFORMANCE, markanın Formula E Şampiyonası’nda 2 pilotlar şampiyonluğu ve 2 takım şampiyonluğu da kazanan DS Performance departmanı tarafından geliştirildi.

3 bin km’yi aşan test denemelerine devam edilen DS E-Tense Performance’ın 0-100 km/s hızlanması yaklaşık 2 saniyede gerçekleşiyor. Tamamen karbon monokok gövdesinde DS Automobiles’in tasarım dışa vurumunu yansıtan DS E-TENSE PERFORMANCE, her biri 800 LED’den oluşan farlarıyla 3 boyutlu bir efekt oluşturarak güvenlik ve prestijli görünümü birleştiriyor.

Hareket eden bu laboratuvar otomobil, aerodinamik çizgilerinde doğadan ilham alıyor. Kullanılan renk de bu anlayışın yansıması. Dış koşullara ve görüş açısına bağlı olarak aracın rengi değişiklik gösterebiliyor ve kaputa kadar uzanan parlak siyah yüzeylerle çarpıcı bir kontrast etkisi sağlanıyor. 20 inçlik jantlar, benzersiz ara parçalarla aerodinamik profili destekliyor. Verimlilik, kokpitteki temel felsefeyi yansıtıyor. Çanak şeklindeki koltuklar ve Formula E’den aktarılan direksiyon, yüksek performans hissi veriyor. Özel siyah deri döşeme süsleme ile konfora ve detaylara da özen gösterildiği vurgulanıyor.

Concours d’Élégance’ta DS E-Tense ’ Performance'a, DS Automobiles modelinin çizgileri, renkleri ve malzemelerinden ilham alan moda evi Nicha’nın özel tasarımı eşlik etti. Charlène Vervoitte tarafından "sorumluluk sahibi lüks" mottosuyla kurulan Nicha, sürdürülebilir ve etik bir yaklaşım doğrultusunda özel kumaşlarla, sipariş üzerine ve ısmarlama olarak Fransa’da üretilen klasik ve üst sınıf ürünler sunuyor.

- DS Automobiles’in yüksek elektrikli performansı

DS E-Tense Performance’daki toplam sistem gücü 600 kW (815 HP). Önde 250 kW ve arkada 350 kW olan iki elektrikli motorun toplamda üretebildiği tork değeri 8.000 Nm seviyesinde. Doğrudan Formula E’deki DS Performance geliştirmelerinden alınan bu iki motor, üstün verimlilik sergiliyor. Akü, çok yüksek performanslı DS E-Tense Performance laboratuvarının temel parçalarından biri. Bu çok küçük akü, DS Performance tarafından tasarlanan, orta-arka konumdaki bir karbon-alüminyum kompozit mahfaza içinde bulunuyor. Mevcut teknolojilerin üst noktası kabul edilerek, hücreler için yenilikçi bir kimya ve kapsayıcı bir soğutma sistemi gizleniyor.

Verilen bilgiye göre, DS Automobiles serisinin tamamı Château de Chantilly bahçelerinde sergilendi. Yeni DS 7 de ilk kez büyük bir uluslararası etkinlikte yer aldı. Gösterinin bir parçası olarak, montajı Aventure DS Automobiles tarafından yapılan 10 adet DS ve SM modeli de bahçe partisi boyunca bir araya getirildi. Yaklaşık 20 VIP servisi konukların hizmetine sunuldu.

Etkinlikte DS 4 E-Tense 225 (şarj edilebilir hibrit), Yeni DS 7 E-Tense 4x4 360 (şarj edilebilir hibrit), DS 9 E-Tense 4x4 360 (şarj edilebilir hibrit) sergilendi.

DS Automobiles ayrıca ziyaretçilerin huzurunda deri parçaları üzerinde çalışan, markanın döşemeci ustalarından biri tarafından yürütülen bir atölye çalışması da gerçekleştirdi. DS Automobiles tasarımlarında kullanılan yüksek kaliteli malzemeler üzerinde, bir zanaatkarın çalışmaları ve uzmanlığı konuklar tarafından birebir izlendi. Son olarak, DS x MÉTIERS D’RT yarışmasına başvuranların çalışmaları sergilendi. Birkaç ay önce jüri, DS 4 uluslararası test sürüşleri için düzenlenen DS WEEK etkinliği sırasında Chantilly’de bir araya gelerek DS 9 için benzersiz bir iç mekan üretimine hak kazanan Anne Lopez’i seçmişti.

