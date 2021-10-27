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DSİ Bozkurt'taki Ezine Çayı'nda kalıcı tesislerin inşaatına başladı

27.10.2021 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSİ Bozkurt'taki Ezine Çayı'nda kalıcı tesislerin inşaatına başladı

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesindeki Ezine Çayı'nda kalıcı tesislerin inşaatına başlanıldığını bildirdi.

Yıldız, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 11 Ağustos'ta meydana gelen selin ardından Ezine Çayı'nda yaptıkları makineli çalışmalar ile kısa sürede dere yatağını temizlediklerini söyledi.

Bunun yanında kalıcı tesislerin ihalelerini de tamamlayarak yüklenici firmalara yer teslimi yapıldığını aktaran Yıldız, şunları kaydetti:

"Bozkurt ilçesi Ezine Çayı'nda kalıcı tesislerin inşaatına başlanılmıştır. İş kapsamında Bozkurt ilçe merkezi Ezine Çayı ve Maraz Çayı'nda çift taraflı 3 bin 690 metre betonarme duvar, 870 metre taş tahkimat, 120 adet betonarme brit, yan derede çift taraflı 655 metre betonarme duvar, 20 adet betonarme brit, yan dere bağlantılarında betonarme menfez, Ezine Çayı'nda 13 adet tersip bendi, 6 adet sel tırmığı, 7 adet geçirgen tersip bendi, 2 adet sabo tersip bendi, 3 adet kemer köprü, 5 adet muhtelif açıklıkta köprü, 1 adet çelik yaya köprüsü yapılacaktır."

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