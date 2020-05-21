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DSİ kavşağı rahatlatılıyor

KAYSERİ HABERLERİ  | 21.05.2020 11:42 | Son Güncelleme

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, trafiği rahatlatan ve ulaşım konforunu artıran çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini söyledi. DSİ Kavşağı’ndaki çalışmaları takip eden Başkan Büyükkılıç, Kayseri trafiğindeki araç yoğunluğu nedeniyle bir de uyarıda bulundu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Osman Kavuncu Bulvarı DSİ Kavşağı’nda yapılan çalışmaları takip etti. Yapılan çalışma ile DSİ Kavşağı’ndaki trafiği kısmen rahatlatacaklarını ifade eden Başkan Büyükkılıç, Raylı Sistem Katener direklerinin ikisini orta refüje alarak trafik akışını daha hızlandıracağız” dedi.
Ramazan Bayramı’nda uygulanacak dört günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresince de şehir merkezindeki bulvarlarda çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, trafiği engellemeden merkezdeki yıpranan yolların asfalt çalışmalarını tamamlayacaklarını söyledi. Caddelerdeki araç yoğunluğu nedeniyle de bir uyarıda bulunan Başkan Büyükkılıç, ihtiyaç olmadığı sürece evde kalınması gerektiğini bir kez daha vurguladı.

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