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DSÖ, bir köpeğe sahibinden maymun çiçeği virüsü bulaştığını bildirdi

17.08.2022 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DSÖ, bir köpeğe sahibinden maymun çiçeği virüsü bulaştığını bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), sahibinden virüs kapan bir köpeğe maymun çiçeği hastalığı bulaştığını bildirdi.

BBC'nin haberine göre, ilk defa bir köpeğe maymun çiçeği virüsü bulaştı.

Uzmanlar, enfekte olan evcil hayvanları izole etmenin önemli olduğunu söyledi.

DSÖ ayrıca, virüsün diğer hayvanlara bulaşma riskini azaltmak için çöpler konusunda dikkatli olmak gerektiği konusunda uyardı.

DSÖ'nün bildirdiği Fransa'da görülen bu ilk vaka, The Lancet dergisinde duyuruldu.

Eşcinsel erkeklerin yaşadığı evde bakılan köpekte sahiplerinin semptomlarının başlamasından 12 gün sonra lezyonlar görüldü.

Dergideki raporda, genetik analizin, köpeğe bulaşan virüsün sahiplerine bulaşan virüsle tamamen aynı olduğunu gösterdiği belirtildi.

Sahipleri, köpekleriyle birlikte uyuduklarını söyledi.

DSÖ yetkilisi Dr. Rosamund Lewis, "Daha önce böyle bir vaka rapor edilmedi ve bunun bir köpekte görülen ilk enfeksiyon vakası olduğuna inanıyoruz." dedi.

DSÖ'de küresel bulaşıcı tehlikeye hazırlık direktörü Dr Sylvie Briand da "Bu ilk vaka köpeklerin enfekte olabileceği anlamına geliyor ancak bu, köpeğin hastalığı diğer köpeklere veya insanlara yeniden bulaştırabileceği anlamına gelmiyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Maymun çiçeği virüsü dsö

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