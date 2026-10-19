DSÖ duyurdu: Dünya çapında salgın uyarısı! 'Çok yüksek riskli' bir tür!

DSÖ'ye göre Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde devam eden vakalar ve salgının yeni sağlık bölgelerine yayılması, virüsün ülke içinde ve çevre ülkelere ulaşma riskini artırıyor.

Bölgede ordu ile silahlı isyancı gruplar arasında yaşanan çatışmalar da salgınla mücadeleyi güçleştiriyor. Şiddetten kaçan insanların yaşadıkları yerleri terk etmesi, nüfus hareketliliğini artırırken gıda ve temiz suya erişimde yaşanan sorunlar da sağlık koşullarını kötüleştiriyor.

DSÖ raporunda, çatışmalardan etkilenen bölgelerde yaşayan ve yerinden edilen çok sayıda kişinin barınma, gıda, temiz su ve sağlık hizmetlerine sınırlı erişimi olduğuna dikkat çekildi.

KALABALIK KAMPLAR BULAŞMA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Çatışmalar nedeniyle sağlık ekiplerinin ihtiyaç duyan kişilere ulaşması da zorlaşıyor. Sağlık kuruluşlarını etkileyen güvenlik sorunları, vaka takibini ve salgına müdahale çalışmalarını aksatabiliyor.

Özellikle yerinden edilen kişilerin kaldığı kalabalık kamplarda virüsün yayılma riski artıyor. Sağlık ekiplerinin bölgeye erişememesi, bazı vakaların tespit edilemeden bulaşmaya devam etmesine yol açabiliyor.

DSÖ, yeterli donanıma sahip olmayan hastanelerin ve güvenli olmayan cenaze uygulamalarının da bulaşma riskini artıran etkenler arasında bulunduğunu belirtti.

ERKEN TEŞHİS VE GÜVENLİ SAĞLIK HİZMETLERİ ÖNEMLİ

DSÖ'ye göre sağlık kuruluşlarında enfeksiyon kontrol önlemlerinin yetersiz olması, Ebola'nın bulaşmasını kolaylaştırabiliyor. Virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin cenazeleri sırasında doğrudan temas edilmesi de bulaşma riskini artırabiliyor.

Öte yandan vakaların hızlı tespit edilmesi, testlerin yapılması ve hastalara uygun destekleyici tedavi sunulması, ölüm oranlarının azaltılmasına katkı sağlayabiliyor.