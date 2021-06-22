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  4. DSP Genel Başkanı Aksakal, HDP'nin kapatılması istemli iddianamenin kabul edilmesini değerlendirdi:

DSP Genel Başkanı Aksakal, HDP'nin kapatılması istemli iddianamenin kabul edilmesini değerlendirdi:

22.06.2021 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İddianamede talep edilen banka hesaplarına tedbir konulması talebinin, Anayasa Mahkemesi heyetince reddedilmesiyle, 'HDP devletten aldığı paralarla terör örgütüne desteğini sıkılmadan yerine getirsin' denmiş oluyor. Yaşasın adalet"

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Anayasa Mahkemesinin, HDP'nin kapatılmasıyla ilgili iddianameyi kabul etmesine ilişkin açıklama yaptı.

Aksakal, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin 40 yıla yakın süredir, PKK terör örgütünü ve küresel güçlerin bu coğrafya üzerindeki hayallerini yerle bir etmek üzere mücadele ettiğini belirtti.

"Bu hayallerin parlamentodaki temsilcisi ve PKK'nın açık destekçisi HDP için kapatma davası sürecinin de başlatıldığını" dile getiren Aksakal, Anayasa Mahkemesinin, düzeltilerek yeniden sunulan iddianameyi dünkü oturumunda "oy birliğiyle" kabul ettiğini hatırlattı.

DSP Genel Başkanı Aksakal, şunları kaydetti:

"Ancak Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı iddianamede söz konusu bölücü terör örgütü destekçisi partinin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü bozma temelinde kurguladığı siyasi çalışmalarının maddi kaynağını ortadan kaldırmak amacıyla banka hesaplarına tedbir konulmasını da istemişti. İddianamede talep edilen banka hesaplarına tedbir konulması talebinin, Anayasa Mahkemesi heyetince reddedilmesiyle, 'HDP devletten aldığı paralarla terör örgütüne desteğini sıkılmadan yerine getirsin' denmiş oluyor. Yaşasın adalet."

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