DSP Seyhan İlçe Başkanlığına Erhan Saltuk atandı

Demokratik Sol Parti (DSP) Seyhan İlçe Başkanlığına sanayici Erhan Saltuk atandı.

Erhan Saltuk Başkanlığındaki DSP Seyhan İlçe Yönetim Kurulu üyeliklerine Hulusi Metin, Bayram Salar, Hamza Mülayim, Yıldırım Geliç, Osman Özen, Sinan Bay ve Selçuk Söylemez getirildi.

DSP Genel Başkan Yardımcısı ve Örgüt Kurulu Başkanı Erdoğan Sincer, bir yazıyla atama kararını bildirirken, yeni atanan yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi.

DSP Adana İl Başkanı Selami Gördebil ise, “DSP Seyhan İlçe örgütümüz, Adana sanayicilerinden Erhan Saltuk başkanlığında göreve başladı. Seyhan D.S.P. ilçe yönetimine başarılar diliyorum” dedi.

