DTO Başkanı Uğur Erdoğan, annesini son yolculuğuna uğurladı

Hayatını kaybeden Denizli Ticaret Odası (DTO) Başkanı Uğur Erdoğan’ın annesi Müşerref Erdoğan, bugün öğle namazına müteakip toprağa verildi.

Müşerref Erdoğan için düzenlenen cenaze törenine Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Osman Zolan, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve beraberindeki protokol üyeleri ile ailesi katıldı. Cenaze namazı sosyal mesafe, hijyen ve maske kurallarına uygun şekilde kılındı.

Atanur camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Müşerref Erdoğan Servergazi Mezarlığına defnedildi.

