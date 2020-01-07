DTO heyeti tekstilin kalbinin attığı Heimtextil Fuarı’na katıldı

Denizli Ticaret Odası (DTO), 90 kişilik bir heyet ile bir dizi temasta bulunmak ve Heimtextil Fuarı’na katılmak için Almanya’ya gitti.

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan ile 90 kişilik Denizli heyetini, Frankfurt’ta AK Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli Milletvekili Av. Cahit Özkan ile TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi Denizli Milletvekili Sanayici İş Adamı Şahin Tin karşıladı.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, fuar alanındaki tekstilci Denizlilileri ziyaretinin yanı sıra Türkiye Otomobil Girişimcileri Grubu’nda da yer alan “5 Babayiğit”ten biri, Denizlili tekstilci iş adamı Ahmet Nazif Zorlu ile de görüştü. Başkan Erdoğan, en önemli hizmetlerinden birinin üyelerinin icra ettikleri meslekteki yenilikleri takip edebilecekleri ve yeni pazarlar bulmak için ürünlerini gösterebilecekleri organizasyonlara katılımlarını kolaylaştırmak ve çoğaltmak olduğunu söyledi.

DTO üyelerini, yurt içi ve yurt dışı fuarlara götürdüklerini anımsatan Başkan Erdoğan, “KOSGEB tarafından desteklenen organizasyonumuz Frankfurt Tekstil Sektörü İş Gezisi’ni gerçekleştiriyoruz. Frankfurt’taki MÜSİAD Şubesi’nin yanı sıra Heimtextil Fuarı’nı ziyaret edeceğiz. Uluslararası tekstil fuarına, Denizli iş dünyamızdan 90 kişilik bir heyetle katıldık. Üyelerimizi bu kez de KOSGEB desteğiyle Almanya’ya götürmenin mutluluğunu yaşıyoruz. DTO Frankfurt Tekstil Sektörü İş Gezisi’nde emeği, desteği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.