DTO İzmir Şube Başkanı Öztürk: "Türk limanları 2020'yi çok az kayıpla kapatacak"

İZMİR (AA) - Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının olumsuz etkilerine rağmen Türk limanlarının 2020'yi çok az kayıpla kapatacağını bildirdi.

Yusuf Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, salgın sürecinde deniz yolu taşımacılığının ve limanların başarılı bir sınav verdiğini belirtti.

Gelecek yıl da küresel denizcilik sektörünün stratejik önemini koruyacağını ifade eden Öztürk, "Pandeminin küresel ekonomide yarattığı sıkıntılara rağmen Türk limanları 2020 yılını çok az kayıpla kapatacak. İzmir bölgesindeki limanlarda bu yılın ocak-kasım döneminde 1 milyon 570 bin TEU konteyner elleçlendi. Yılın tamamında İzmir limanları, geçen yıl 1 milyon 673 bin TEU'luk elleçleme rakamını yakalayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Çin'in 2021'de de dünya ekonomisinin lokomotifi olmaya devam edeceğini belirten Öztürk, İzmir limanlarının, Uzak Doğu'yu deniz yolu ve demir yoluyla Avrupa'ya bağlayan Kuşak ve Yol Projesi'nde konumlanmasını sağlayacak yatırımların 2021'de hızlandırılması gerektiğini vurguladı.