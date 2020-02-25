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DTO İzmir Şubesinin şubat ayı meclis toplantısı yapıldı

İZMİR HABERLERİ  | 25.02.2020 18:56 | Son Güncelleme

Şube Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk: - "Çin'e ham madde getiren konteynerler limanlarda boş kalmış. Hatta üzerlerinde yük olan ama tahliye edilemeyen konteynerler söz konusu"

İZMİR (AA) - İstanbul, Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının Çin ve ticaret yaptığı ülkelere ciddi etkilerinin olduğunu söyledi.

Öztürk, şube binasında düzenlenen şubat ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Çin'de ortaya çıkan ve çeşitli ülkelere yayılan virüsün insanlığı tehdit eder bir noktaya geldiğini belirtti.

Türkiye'nin bu konuda gerekli önlemleri aldığını anlatan Öztürk, koronavirüsün sağlığın yanı sıra ticareti de etkilediğini vurguladı.

Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu bir fırsatçılık olarak düşünmemek lazım. Deniz turizmi ile ligili birtakım avantajlar gözüküyor. Bir taraftan da gelen turiste baktığımızda birtakım sıkıntı olacak gibi. Örneğin nevruz kutlaması için Kuşadası'na çok fazla İranlı geliyordu. Şimdi ise nasıl olacak bilmiyoruz. Tam sezonun başında İranlıların gelmesi sektör için faydalıydı. Ümit ediyorum çok fazla kayıp olmaz. Çin küresel ekonomide oyun kurucu noktada. Bu ülkede neredeyse fabrikaların yarısının kapandığını düşünürsek üretim bitmiş vaziyette. Dolasıyla boş konteynerin dünyaya dağılması konusunda sıkıntılar var. Çin'e ham madde getiren konteynerler limanlarda boş kalmış. Hatta üzerlerinde yük olan ama tahliye edilemeyen konteynerler söz konusu."

Şangay'dan 20 bin TEU (uluslararası gemi ticareti konteyner ölçü birimi) kapasitelik bir geminin 2 bin TEU yükle hareket ettiği bilgisini veren Öztürk, tüm bunların sonucunda navlun fiyatlarında artış yaşandığını kaydetti.

Virüs nedeniyle Çin'den siparişlerini alamayan firmaların Türkiye'ye yöneldiğini aktaran Öztürk, "Ancak o kadar büyük siparişler alıyorlar ki yetiştirmeleri mümkün değil. Bunun yanında bizim ihracatımızın büyük bir kısmı da ithalata bağlı. Dolayısıyla bu siparişleri yetiştirme konusunda sıkıntılar olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

- "Çeşme de önemli bir merkez haline gelecek"

Yusuf Öztürk, açılışı yapılan Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu'nun çok önemli olduğunu, bu yolla limanlar arasındaki mesafelerin daha hızlı alınabileceğini belirtti.

Kültür ve Turizim Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarafından açıklanan "Ege Turizm Merkezi-Çeşme Projesi"ne de değinen Öztürk, "Antalya'dan sonra Çeşme de önemli bir merkez haline gelecek. Bunu da hak ettiğini düşünüyorum. Antalya 16 milyon turisti ağırlayabiliyor ama İzmir 1 milyonla yetiniyor. Ama şimdi bu tür yatırımlarla İzmir'in önünün açık olduğunu değerlendiriyoruz. Tabii ekolojik dengeyi unutmamamız gerekiyor. İzmir'in geleceği için atılacak tüm adımlar bizi mutlu eder." ifadesini kullandı.

Ayrıca Öztürk, kendilerini ziyaret eden Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Michael-Christos Diamessis'le feribot ve mavi tur firmalarının sıkıntıları, düzensiz göçmenler, İzmir-Selanik Ro-Ro hattının açılması için yapılması gerekenlere ilişkin görüş alışverişinde bulunduklarını sözlerine ekledi.

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Ekonomi İzmir Konteyner koronavirüs Liman TEU Turizm yükleme

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