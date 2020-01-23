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DTSO Başkanı Şahin’den üyelere duyuru

DÜZCE HABERLERİ  | 23.01.2020 18:10 | Son Güncelleme

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 2020 yılı askıya alım işlemleriyle ilgili olarak oda üyelerinin mağdur olmamaları için bir açıklama yayımladı.Şahin açıklamasında; “TOBB Kanununun içinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, Oda Yönetim Kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur.

DTSO Başkanı Şahin’den üyelere duyuru

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin, 2020 yılı askıya alım işlemleriyle ilgili olarak oda üyelerinin mağdur olmamaları için bir açıklama yayımladı.
Şahin açıklamasında; “TOBB Kanununun içinde bulunulan yıldan önceki iki yıldan itibaren adresleri ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında aidat ödemeyen üyelerin isimleri, Oda Yönetim Kurulu kararıyla, meslek grupları ve seçmen listelerinden silinir; aidat tahakkukları durdurulur. Bu fıkra hükmünün gereğinin her yılın Ocak ayı içinde yerine getirilmesinden Oda Yönetim Kurulu sorumludur. Bu kapsamda, 2018 ve 2019 yıllarında tahakkuk eden aidat borçlarını ödememiş olan üyelerimizin, 29 Ocak 2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar aidat borçlarını ödemeleri, adres ve durumları tespit edilememiş olan üyelerimizin de güncel adres ve durumlarını tescil ettirerek Odamıza bildirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde, söz konusu yasa gereği yükümlülüklerini yerine getirmeyen üyelerin kayıtları askıya alarak; üye isimleri meslek gruplarından ve seçmen listelerinden silinecektir” denildi.

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