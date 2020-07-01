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DTSO Hasuni Mağaralarının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınması için çalışma başlattı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 01.07.2020 15:33 | Son Güncelleme

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Silvan ilçesinde bulunan mezolitik dönem yerleşim kalıntılarının bulunduğu Hasuni Mağaralarının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınması için çalışma başlattı.Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde MÖ 1000 yıllarından MS 13’üncü yüzyıla kadar yerleşim izlerini içerisinde barındıran Hasuni Mağaralarının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına çalışma başlatılmasıyla ilgili DTSO tarafından talep yazısı gönderildi.Yekpare kaya parçaları üzerine oyularak yapılmış irili ufaklı 300 odadan oluşan ve bir kaleyi andıran Hasuni Mağaraları, kapladığı alan ve mağara sayısı itibariyle Anadolu’da emsal teşkil ediyor.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO), Silvan ilçesinde bulunan mezolitik dönem yerleşim kalıntılarının bulunduğu Hasuni Mağaralarının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınması için çalışma başlattı.
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde MÖ 1000 yıllarından MS 13’üncü yüzyıla kadar yerleşim izlerini içerisinde barındıran Hasuni Mağaralarının UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine alınması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığına çalışma başlatılmasıyla ilgili DTSO tarafından talep yazısı gönderildi.
Yekpare kaya parçaları üzerine oyularak yapılmış irili ufaklı 300 odadan oluşan ve bir kaleyi andıran Hasuni Mağaraları, kapladığı alan ve mağara sayısı itibariyle Anadolu’da emsal teşkil ediyor. Yapılacak çalışmalar ile Hasuni Mağaraları yerleşim yerinin ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığının sağlanması ve korunması amaçlanıyor.

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