YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Diyarbakır
  4. DTSO heyeti Erbil Valisi Ferset Sofi ile bir araya geldi

DTSO heyeti Erbil Valisi Ferset Sofi ile bir araya geldi

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 27.02.2020 17:21 | Son Güncelleme

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya başkanlığındaki meclis üyeleri ve meslek komite üyelerinden oluşan heyet Erbil Valisi Ferset Sofi ile bir araya geldi.DTSO heyeti, Erbil Valisi Ferset Sofi ve Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya başkanlığındaki meclis üyeleri ve meslek komite üyelerinden oluşan heyet Erbil Valisi Ferset Sofi ile bir araya geldi.
DTSO heyeti, Erbil Valisi Ferset Sofi ve Erbil Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Dara Jalil Al Khayat’la görüşme gerçekleştirdi. DTSO Başkanı Mehmet Kaya, Erbil Valiliğini evleri gibi gördüklerini belirterek, her geldiklerinde valiliği de ziyaret ettiklerini söyledi. Kaya, “Erbil’in Türkiye ile olan ilişkilerini daha iyi bir seviyeye getirmeyi arzuluyoruz. Erbil, Duhok ve Süleymaniye Ticaret ve Sanayi Odaları ile imzaladığımız işbirliği protokolleri var. Valimiz destek verirse daha güçlü hale getireceğiz. Karşılıklı olarak buraları gezip tanımalarını sağlamalıyız. Mayısta Turizm Fuarı’nda Erbil’de Diyarbakır günleri, kasımda ise Diyarbakır’da Turizm Fuarı’nda Erbil günleri düzenlemek istiyoruz. Erbil TSO Başkanı Dr. Dara Jalil Al Khayat bizim için çok önemli, bugün iş insanlarımız gelip burada iş yapmasındaki baş aktördür. Valimizin, Dr. Dara Jalil Al Khayat ile sağlanan bu işbirliğini desteklemesini umuyoruz” dedi.
Erbil Valisi Ferset Sofi Diyarbakır’ın kendileri için çok önemli olduğun ve kardeş olduklarına dikkat çekerek, “Diyarbakır’ın gelişimi bizleri çok mutlu ediyor. Diyarbakır firmalarının buradaki sayısını artırmak istiyoruz. Valilik olarak elimizden geldiğince onlara hizmet etmeye hazırız” diye konuştu.
DTSO heyeti, IKBY Devlet Bakanı Aydın Maruf Selim, Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay ve Ticari Ataşesi Zihni Tuğrul’u ziyaret ederek, ticari ilişkilerin geliştirilmesi ve engellerin kaldırılması, vize sorunun çözüme kavuşturulması ve gümrükte yaşanan sıkıntıların çözülmesine yönelik görüşme gerçekleştirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp... Batman'da büyük vurgun! Memur yapma vaadiyle kandırıp...
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Erzincan'da bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı

Erzincan'da bir kişi yüksek ateş şikayetiyle tedavi altına alındı

Şaphane’de grup yolu çalışmaları

Şaphane’de grup yolu çalışmaları

Ford Otosan "iz bırakan çalışanlarını" ödüllendirdi

Ford Otosan "iz bırakan çalışanlarını" ödüllendirdi

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

İzmit Belediyesinden vatandaşlara uyarı

Karabük’te Necmettin Erbakan’ın ölüm yılı dolayısıyla lokma dağıtıldı

Karabük’te Necmettin Erbakan’ın ölüm yılı dolayısıyla lokma dağıtıldı

Duyarlı vatandaş yaralı köpeği belediyeye teslim etti

Duyarlı vatandaş yaralı köpeği belediyeye teslim etti

Diyarbakır Namaz Vakitleri 27 Şubat Perşembe

İmsak
05:27
Sabah
06:48
Öğle
12:37
İkindi
15:45
Akşam
18:16
Yatsı
19:32

İlginizi Çekebilir

Dicle’de okullara kar tatili

Dicle’de okullara kar tatili

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

(Düzeltme) Diyarbakır Radikal Okulları bursluluk sınavına büyük ilgi

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

Kulp’ta kar yağışının ardından sis etkili oldu

Kulp’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

Kulp’ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

AFAD Diyarbakır ekibine teşekkür belgesi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.