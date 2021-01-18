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DÜ personellerine aşı uygulaması başlattı

18.01.2021 15:17 | Son Güncelleme:
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Dicle Üniversitesinde (DÜ) görevli personellere korona virüs aşısı yapılmaya başlandı.Sağlık Bakanlığının talimatıyla Çin’den getirilen karona virüs aşılarının ilk etabının Sağlık çalışanlara uygulanması kapsamında Dicle Üniversitesi Hastanesinde görevli personellere aşı yapılmaya başlandı.

Dicle Üniversitesinde (DÜ) görevli personellere korona virüs aşısı yapılmaya başlandı.
Sağlık Bakanlığının talimatıyla Çin’den getirilen karona virüs aşılarının ilk etabının Sağlık çalışanlara uygulanması kapsamında Dicle Üniversitesi Hastanesinde görevli personellere aşı yapılmaya başlandı. Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, aşı uygulanmasının korona virüsle mücadele etmenin en etkili yöntemlerinden biri olduğunu söyledi. Prof. Dr. Akdağ, "Aşı uygulaması için Kalp Hastanemizde 15 aşı polikliniği açtık. Hedefimiz çok kısa bir sürede tüm sağlık çalışanlarımızı aşılattıktan sonra Sağlık Bakanlığının önerdiği şekilde vatandaşlarımıza da aşılama yapmak. Bu aşılama sayesinde korona virüsle mücadelede etkili ve verimli bir sonuç alıp bir an önce normalleşme hedefimize sağlıklı bir şekilde ulaşmayı umuyorum" dedi.

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