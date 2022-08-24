Dua Lipa 27. doğum gününü transparan kıyafetiyle kutladı

Grammy ödüllü şarkıcı Dua Lipa sosyal medyayı salladı. 27. yaşını transparan bir fotoğrafla kutlayan Lipa, sosyal medyanın gündemine oturdu.

Şeffaf tek parça tek parça mayo giyen Lipa, hayal gcüne çok az yer bıraktı.

Doğum gününü bir gün önce kutlayan Dua, şu anda bir grup arkadaşıyla gizemli bir yerde kaçamak yapıyor.



Dua Lipa, Vogue dergisine samimi açıklamalarda bulunmuştu. Şarkıcı beş ay önce ayrıldığı sevgilisi Anwar Hadid’den sonraki hayatını anlatmıştı.



Grammy ödüllü şarkıcı, iki yıl birlikte olduğu sevgilisi ile ilişkilerini noktalamasının ardından kendi hayatına odaklanmaya başladığını ifade etmişti.

