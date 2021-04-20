Dua Lipa çizmelerini gösterdi! Beğeni yağdı

2019 yılından beri dünyaca ünlü model Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid ile aşk yaşayan Dua Lipa, yine sosyal medyayı salladı.

25 yaşındaki dünyaca ünlü isim ayna önünde çektiği selfielerle dikkat çekti. Mini şort tulumuyla ayağındaki çizmeleri göstermek isterken ilginç pozlara imza atan Lipa'nın tarzına beğeni yağdı.

Mini şortu ve çizmelerini göstermek için şekilden şekle giren Dua Lipa'nin ilginç takıları da gözlerden kaçmadı.

Lipa'nın hayranları ünlü şarkıcının bu tarzını çok beğendi.



