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Dua Lipa çizmelerini gösterdi! Beğeni yağdı

20.04.2021 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavut asıllı İngiliz şarkıcı Dua Lipa yine sosyal medyayı salladı. Dua Lipa minicik şort tulumuyla çizmelerini göstermek isteyince olay oldu.

Dua Lipa çizmelerini gösterdi! Beğeni yağdı

2019 yılından beri dünyaca ünlü model Gigi ve Bella Hadid'in erkek kardeşi Anwar Hadid ile aşk yaşayan Dua Lipa, yine sosyal medyayı salladı.

25 yaşındaki dünyaca ünlü isim ayna önünde çektiği selfielerle dikkat çekti. Mini şort tulumuyla ayağındaki çizmeleri göstermek isterken ilginç pozlara imza atan Lipa'nın tarzına beğeni yağdı.

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Mini şortu ve çizmelerini göstermek için şekilden şekle giren Dua Lipa'nin ilginç takıları da gözlerden kaçmadı.

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Lipa'nın hayranları ünlü şarkıcının bu tarzını çok beğendi.

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Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid Dua Lipa
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